確診食肆｜染變種病毒兩菲傭　周日光顧中環譚仔及深水埗薩莉亞

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-05 23:49

疫情反覆，本港今日 （5日）新增6宗確診個案，當中3宗為輸入個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，皆感染變種病毒。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，分別居於康怡花園N2座、薄扶林豪峰的菲傭，曾在本周日（2日）光顧兩間餐廳，除了西九龍中心「薩莉亞意式餐廳 」，同日還曾到中環華商會所大廈「譚仔雲南米線」。

康怡花園、薄扶林豪峰的菲傭，曾到訪中環譚仔。（facebook圖片）

▼近14日患者住所及行蹤▼

未有列出曾到干諾道中麥當勞

衞生防護中心資料顯示，居於康怡花園N2座的菲傭（編號：11793）及薄扶林豪峰的菲傭（編號：11797），在周日（2日）到過中環華商會所大廈「譚仔雲南米線」，又到深水埗西九龍中心「薩莉亞意式餐廳 」。

不過，衞生防護中心記者會日前透露，康怡花園菲傭4月25日曾到干諾道中麥當勞，豪峰菲傭周一（3日）曾到堅尼地城大快活，惟行蹤表未見相關資料。

累計4人到過東薈城

至於第三宗有關連個案，為首宗染本地雙重變種病毒、東涌菲僱（編號：11773）的36歲女僱主（編號：11792），居於東涌映灣園第11座，在東涌靈糧堂秀德小學任教師，亦曾在4月26日到訪過東薈城。

截至目前為止，共有四名變種病毒患者，曾到過東薈城，其中三人包括早前確診的印度裔男子（編號：11643）、其菲律賓女友人（編號：11672）及東涌映灣園菲傭（編號：11773），在上月11日到訪。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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