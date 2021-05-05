變種病毒｜愉景新城檢測站大排長龍　有市民大讚有冷氣避日曬雨淋

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-05 23:45

新冠肺炎疫情反彈，昨（4日）及今（5日)共有3名外傭染疫，同是涉及變種病毒，其中一人居於荃灣荃威花園R座，除了全幢大廈住户須隔離檢疫外，曾往屋苑內的惠康、天韻琴行、愉景新城等多處的市民亦須強制檢測。 政府今（5日）在愉景新城增設流動檢測站，該站今午3時許開始人流愈來愈多，需要輪候一個多小時才能採樣，有市民不滿批評輪候時間過長，數百人聚集令病毒傳播風險增加，建議當局在荃威花園內增設流動檢測站。 亦有居於該屋苑的家長到訪多個檢測站和郵局等仍未能取得大便樣本瓶，為其年僅4歲的小孩做檢測，批評政府消息發佈混亂，直言「唔驚個病毒，係驚做唔到個檢測」。

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流動檢測站設於愉景新城地下中庭，今午3時許有近200人排隊輪候做檢測。商場另外開一條隊予商户及員工，縮短輪候時間。市民在商場內排隊後，便能登上停泊在室外的3輛檢測車採樣。

居於荃威花園的陳小姐帶同其就讀小二的女兒下午一同到愉景新城接受檢測，她表示自己排了約一小時才能採樣，時間上尚可接受。她表示與確診外傭曾到之處沒有太多重疊，女兒亦未復課，亦已減少外出，只能「抱平常心」，但做檢測始終會較安心。

她續指，家中仍有一名年僅4歲的幼孩，但不知道哪裏可以取得大便樣本瓶檢測，「去沙咀道（檢測站）又冇、郵局又冇、呢度又冇，完全唔知邊一度攞到個便便樽」，直斥當局發佈相關消息「直情係唔OK」，她形容「便便樽係一個謎」，又笑言「唔驚個病毒，係驚做唔到個檢測」。

張先生下午亦與太太做檢測，他們表示商場有冷氣，可以避免日曬雨淋，因此不會考慮到露天的沙咀道檢測站採樣。（林頌華攝）

同一屋苑住戶張先生下午亦與太太做檢測，他們等候了約一小時，形容時間尚算可以接受，他們特別提到商場有冷氣，可以避免日曬雨淋，他們從街坊間聽聞荃灣沙咀道的檢測站人龍較短，惟該檢測站位於露天球場不會選擇。

鄧太下午亦陪同剛下課的女兒到場檢測，她直言排隊一個多小時太久，她早上到沙咀道亦僅輪候了20分鐘，但形容「都OK嘅，唔使曬」。她表示，自己住在愉景新城，雖然外傭曾到訪，但不太擔心，其女兒亦指「周圍都有確診㗎啦，都冇得避」。

新世界將消毒機械人從K11調到愉景新城，加強抗疫。（羅國輝攝）

她又指，變種病毒殺入社區，大家都有責任，不能只怪責政府，但仍認為政府在安排檢測方面混亂，有待改善。她又提到，其外傭去年已完約，「好彩我哋啱啱冇咗姐姐啫，因為佢自己唔知去咗邊，有時你做得幾好都好，都唔知佢做成點」。

另一名荃威花園居民林小姐亦指，她等候了1小時20分鐘，形容「好耐啊，我唔企得咁耐」，表明自己深感勞累，促請當局加開長者隊，讓如她一樣的行動不便人士能避免久站。她又指，當局僅安排3輛檢測車太少。

對於變種病毒殺入其屋苑，林小姐直言「梗係擔心啦」，最怕是與外傭同處街市等，只能一次過買多些菜、減少外出。她續指，早前曾到過屋苑的惠康，雖然並非與外傭同一日前往，但仍希望做檢測「盡市民責任」，亦能求安心。

在愉景新城的檢測站，市民要輪候約一小時才能完成檢測。（羅國輝攝）

在商場一間酒樓工作的張小姐指，輪候時間僅15分鐘，較公眾人士短，認識商場的安排不俗。確診外傭曾到訪商場，她直言有點害怕疫情傳播，但只要做足安全措施便不用過份恐懼，酒樓亦已增設搓手液機和換氣機，公司亦讓她提早半小時下班，排隊採樣，大讚公司安排很好。

至於僅15分鐘步程之隔的荃灣沙咀道檢測站，今日傍晚亦有逾100人輪候檢測，但站內供檢測的帳篷較愉景新城多，檢測時間亦相對加快。