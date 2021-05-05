變種病毒｜4患者檢疫21日後社區確診　酒店檢測由華大基因負責

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-05 21:40

本港近日有四名曾外遊的變種病毒確診者流入社區。衞生署今（5日）確認，他們在酒店檢疫21日期間，第12天及第19天的專人採鼻腔及咽喉拭子檢測，均由承辦商華大基因負責。29歲印度裔男子（#11643）完成檢疫後約10日確診，當時病毒量高；而38歲居Kennedy Terrace菲傭（#11730）、28歲居尖沙咀美園大廈印度裔懷孕主婦（#11789）和48歲居荃威花園R座菲傭（#11791）確診時，CT值已超過30。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者的病毒量低，多次檢測假陰性或因未接觸到帶病毒位置。而政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾就個案#11730稱，懷疑有採樣員工作馬虎，建議當局隨機抽樣陰性樣本檢查。

▼4月16日佐敦伯嘉士大廈強檢兼撤離▼

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印度裔男子三驗陰性 回社區第8日檢測確診

首名帶變種病毒的29歲印度裔男子（#11643）於3月18日從杜拜抵港，3月19至4月8日在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，三次檢測結果呈陰性。由於他打算返回杜拜，遂於4月16日到油麻地社區檢測中心接受檢測才確診，並帶有雙變種病毒株，當時CT值為15至17，病毒量高，為本地首名社區變種病毒患者。

38歲居堅尼地道8號Kennedy Terrace菲傭（#11730），於3月27日由菲律賓來港，至4月16日於西營盤華美達海景酒店檢疫，三次檢測結果呈陰性。她在檢疫後回到僱主住所工作。惟僱主不放心，她於4月22日到社區檢測中心檢測方確診，當時CT值為38，病毒量甚低，並帶有雙變種病毒株。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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印度裔孕婦第五檢確診 病毒量偏低

28歲印度裔懷孕主婦（#11789）在4月4日由印度到港，至4月25日在富豪東方酒店檢疫，三次檢測結果呈陰性。她其後於4月25日因腹痛到伊利沙伯醫院求診，於急症室採集的樣本呈陰性；4月30日到社區檢測中心接受抵港後第26日的檢測，其結果為「不確定」；至5月2日入院接受檢測，發現病毒及抗體結果均呈陽性，當時CT值已超過30，病毒量偏低，帶有N501Y變種病毒株。

▼5月3日尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

▼5月5日荃威花園R座居民撤離檢疫▼

48歲居荃威花園菲傭（#11791）在3月31日由菲律賓抵港，至4月21日在灣仔帝盛酒店檢疫，三次檢測結果呈陰性。她在4月25日再次接受檢測，結果呈陰性；5月2日接受外傭強制檢測，起初在私人化驗所結果為不確定，經公共化驗所發現呈陽性，而且CT值非常高，代表病毒量甚低。她於5月2日入院取了兩個樣本，鼻咽拭子結果不確定，痰液樣本結果呈陽性，CT值超過34，帶有雙變種病毒株。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上稱，患者的病毒量低，多次檢測「假陰性」或因未接觸到帶病毒位置，亦可能與採樣質素有關。

袁國勇日前懷疑採樣員工作馬虎致假陰性

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前就個案#11730稱，懷疑有採樣員工作馬虎，導致出現假陰性。他體諒採樣員工作，「有啲採樣員擺得深啲，個病人就投訴佢搞到佢無工做，所以咪外面撩一撩就算數囉，係要好多公眾教育，採樣員要講清楚，係啊撩得入啲會辛苦會飇眼水，但你都要接受，如果攞唔到多嘅黏膜上嘅細胞，檢測就會假陰性。」

他稱檢測外判商的陽性樣本會交由衞生防護中心公共衞生化驗服務處覆檢，但陰性樣本就不會，或許會有假陰性情況，建議當局隨機抽樣陰性樣本，「每1,000個陰性樣本，防護中心實驗室驗下係咪真係陰性，睇下有幾多粒人類細胞，就知佢採樣好唔好。」

而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若要改為進行鼻咽拭子採樣，需要負氣壓環境保障採樣員安全，但酒店難以做到。他建議承辦商聘請有經驗的採樣員，確保鼻腔及咽喉拭子樣本質素好。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，暫時未知變種病毒如何在社區傳播，現階段最重要是追蹤整個傳播鏈。（梁鵬威攝）

衞生署：按合約作出適當處理

衞生署表示，華大基因(BGI) 負責為確診個案11643、11789和11730在檢疫期第12天及19天提供採樣及檢測服務，而負責為確診個案 11791 在檢疫期第12天及19天提供相關服務的承辦商，分別為華大基因(BGI)和傲士醫療診斷(Acecgt)。

發言人表示，外判承辦商在合約生效前，須接受衞生署安排的感染控制及採集流程培訓，並安排具備訓練和經驗的人員提供相關服務。如化驗結果或採樣流程出現任何異常情況，外判承辦商需適時通報衞生署及重新採樣化驗；若外判承辦商服務質素未能達標，政府會嚴肅跟進，並按合約條款作出適當處理。