消費券｜張宇人料政府7月起分批派發　市民可與商戶協議分期付券

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-05 22:31

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，將於今年暑假向合資格市民派發電子消費券。自由黨今日（5日）聯同4間獲選的電子支付營辦商，為商戶舉行簡佈會。自由黨主席張宇人表示，據了解政府將在7月起分批發放電子消費券，建議分開5次派發。他指，市民可與商店協議分期付款，「例如我分3個月畀，今個月我嘟1,000蚊，下個月再嚟嘟1,000蚊，第3個月嘟埋嗰1,000蚊。」 自由黨副主席邵家輝則指，香港相比世界各地的接種率，「可以話係排第尾」，建議政府可透過電子消費券利誘市民接種，如獎勵市民3,000元的電子消費券，即合共8,000元。

自由黨主席張宇人表示，據了解政府將在7月起分批發放電子消費券，但不可以存進銀行戶口。至於確實的分批派發次數，他指政府仍未公布，澄清自由黨建議5,000元分開5次派發，不過被其他政黨質疑。

張宇人︰相信政府不准許市民存消費券

有新界商販問到，若客戶欲購買3,000元的藥材，能否留下電子消費券的「卡」，作分期支付的用途？張宇人認為，問題涉及到電子消費券能否積累儲存，但他建議政府每個月「斷數」，因此每個月的消費券不能延至下月使用。

「一定要使，唔可以儲。你要同藥房傾，例如我分3個月畀，今個月我嘟1,000蚊，下個月再嚟嘟1,000蚊，第3個月嘟埋嗰1,000蚊，然後我攞貨走。」他亦指，相信政府不准許市民儲存數個月的消費券，作一筆性支付用途。

邵家輝倡獎勵打針市民3,000元電子消費券

自由黨副主席邵家輝表示，今日在立法會會議中口頭質詢接種疫苗的情況，發現香港相比世界各地提供疫苗的地區，「接種率可以話係排第尾」，遠低於平均水平的15%。他建議，政府可透過電子消費券利誘市民接種，如獎勵市民3,000元的電子消費券，即合共8,000元。

不過邵坦言，若在電子消費券推出前先發放有關消息，相信市民會較容易接受，現時才推出新措施，「市民應該唔同意會鬧爆。」因此他強調，因本港的經濟疲弱，市民接種疫苗將有助經濟復蘇，建議只供政府及大眾作考慮。

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