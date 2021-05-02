疫苗氣泡｜張宇人：周邊地區疫情升仍可放寬　食肆應欣賞港府苦心

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-02 13:07

政府上周啟動「疫苗氣泡」政策，食肆可在食客已接種新冠疫苗、強制使用「安心出行」的前提下，放寬社交距離限制；之前被勒令停業的處所如酒吧、卡拉OK等，也可以有條件復業。 行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人在電視節目表示，業界應該「欣賞政府」在周邊地區疫情上升之下，仍然願意容許食肆有條件放寬營業限制；他亦強調，食肆有選擇權，可以不做任何改變而維持4人一枱，希望業界了解政府苦心。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

強調食肆有權選擇維持4人一枱

張宇人指，雖然他亦認為政府在防疫限制上「張就好緊，馳就好慢」，但也了解政府苦心，希望業界多些「欣賞政府」，因為政府在現時部分周邊國家地區疫情仍然嚴峻下，仍然肯做很多措施，盡可能平衡經濟與防疫政策。他指，業界當然會擔心疫情再爆時又要收緊措施，因此希望業界配合政府的政策，呼籲員工盡快接種疫苗；政府亦沒有強迫所有食肆必須遵從新的「疫苗氣泡」措施，食肆有權選擇，新措施只是多了一層保護，並希望食肆多做點生意。

根據新措施，食肆可按照接種疫苗的情況而「分區」，但亦有意見反映，有食肆因為餐廳面積小，現實上難以分區。張宇人稱早已留意到問題，建議政府「按枱計算」，食肆亦可以在枱上標示「安心出行枱」，該部分就可以6人一枱，食環署執法起來也較方便。

「疫苗氣泡」實施後，部份食肆目前仍維持4人一枱，張宇人表示，這不代表食肆不想放寬限制，而是員工未及接種疫苗，部份要預約，亦有部份員工不能接種。政府原先只計劃要求不能打針的食肆員工申報就可以，但最終也需要醫生證明。張宇人指，自己知道為何會有此轉折，但基於行會成員身份，不能透露細節。

政府上周已公開該份醫生證明書的樣本，張宇人說，的確很難找到醫生願意憑空簽發證明，因為世衞對於具體不適合接種的原因，也沒有詳細指引，但他表示當局已積極處理，目前有一份「針紙表」讓食肆員工填寫並讓醫生簽署，作為醫生証明，日後食肆員工在工作時，只須像身份證般攜帶該份醫生證明即可。