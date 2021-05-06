封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢　無發現確診個案

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-05-06 02:02

政府今日（6日）凌晨發聲明，指已完成荃灣指明「受限區域」（即荃灣安逸街2號荃威花園R座）強制檢測行動，並無發現確診個案。

聲明指，截至昨日（5日）凌晨零時，約460名居民接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測，有關行動於今日（6日）凌晨約零時零五分完成，全部受檢人士的檢測結果均為陰性。

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在這次行動中，民政事務總署（包括荃灣民政事務處）、警務處及食物環境衞生署動員共約240名人員。

此外，政府五月四日亦發出強制檢測公告，任何於2021年4月21日至5月4日期間曾身處荃威花園R座內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於5月6日或之前接受強制檢測。政府提醒相關人士必須遵從強制檢測公告，接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

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政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。