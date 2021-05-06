DSE 2021｜歷史科卷一問及上世紀中港經濟、一戰和平協議、冷戰

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-06 12:35

中學文憑試(DSE)歷史科今日（6日）開考，卷一為歷史資料題，今年試卷中，考生可在四條試題中選答三條，包括20世紀上半葉香港經濟（問及香港與內地關係）、20世紀下半葉中國經展發展，第一次世界大戰的和平協議，以及冷戰期間的美蘇關係。 去年歷史科卷一曾問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，試題引起爭議，考評局最終應教育局要求取消試題。

試題一，提供香港1910年代永安百貨海報，引用兩段香港歷史書資料（包括是20世紀初香港的銀行業情況及電影業發展），問及20世紀初香港經濟特色及發展情況，1930年代香港與內地關係。

試題二聚焦20世紀下半葉中國經濟，提供1950年代天津企業掛牌儀式相片及1991年深圳證券交易所開幕典禮相片，連同深圳市副市長李傳芳談及1980年代深圳快速建樓的專訪內容。



要求考生解釋1950年代及1990年代中國社會主義現代化特色，推論80年代深圳經濟發展特徵，長問題則要求考生寫出1978至2000年推動中國經濟現代化的因素。

試題三涉及第一次世界大戰及和平協議，提供1918年時任美國總統有關「十四項建議」演辭，以及一幅1919年影射協約國與德國關係的英國漫畫。問及第一次世界大戰後和平協議原則、漫畫的主要信息，並要求考生評論「巴黎和會的和平締造者旨在報復德國，而非尋求國際和平。」

最後一題與冷戰期間的美蘇關係有關，引用1959年一份可口可樂深受歡迎蘇聯領䄂欣賞的美國報章報道，以及一幅1962年西德政治漫畫，要求考生回答蘇聯領袖赫魯曉夫對美國產品抱持的態度，赫魯曉夫的外交政策特徵，以及多大程度同意「蘇聯主導了1953至64年間冷戰的發展」。