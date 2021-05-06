變種病毒｜足跡遍港九新界　5確診者曾赴聚會　9張圖看清各人行蹤

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-06 17:15

變種病毒殺入社區，至今流入社區的變種個案已累計10宗。自政府在4月16日宣布在社區發現有患者初步確診變種病毒後，首宗個案印裔商人（#11643）的行蹤，昨日（5日）再有突破性發現。 調查發現，他曾與其菲藉女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓家人居所舉行多人聚會，當日同場出席的三名親友，之後再到深水埗福榮街37號與三名確診變種病毒的菲傭（#11773、11793、11797）聚會。據衛生防護中心今日公布的最新資料，一名居豐興樓67歲婦初步確診，她居住的單位已確認是患者聚會的單位。另外，該中心亦稱菲藉女友人（#11672）的親友亦曾於4月25日及5月1日出席過位於深水灣泳灘的聚會，在上述時間到訪過同一地點的市民亦須強檢。惟由於親友沒有確診，所以暫時未顯示在地圖內。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）

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五人曾赴豐興樓、福榮街37號聚會

經衞生署調查後，首宗社區帶有變種病毒的印裔商人（#11643）及其女友人（#11672）的行蹤，昨日終於有突破性發現。在染疫多日後，終於透露在4月13日，二人曾到柴灣興華（二）邨豐興樓舉行多人聚會。

然後直至4月18日，三名參加者再參與深水埗福榮街37號的另一場聚會，同場還有染疫的映灣園菲傭（#11773）、康怡花園菲傭（#11793）及薄扶林豪峰菲傭（#11797）。換言之，即上述五名變種病毒患者有關連。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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三名聚會親友 二人在置地食肆上班

不過，三名曾到興華邨及福榮街37號的親友，至今仍未有人確診。政府昨日指，當中有二人在中環置地廣場上班，分別是三樓的麵包店「Urban Bakery Works」，以及二樓的「Oliver's the Delicatessen」。

足跡遍佈港九新界

根據衞生署的資料，變種病毒個案的患者行蹤亦遍佈港九新界，除了有多名患者去過東涌東薈城名店倉外（#11643、11672、11773），銅鑼灣、尖沙咀、荃灣、深水埗等亦有患者的足跡。

而昨日宣布確認帶有變種病毒株的兩名外傭，分別住在鰂魚涌康怡花園、薄扶林豪峰，二人曾去過中環「譚仔雲南米線」和深水埗西九龍中心「薩莉亞意式餐廳 」。