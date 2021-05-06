中環餐廳超市員工與變種病毒患者聚會　市民批政府防疫不當漸麻木

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-06 15:22

變種病毒屢攻社區，累計已有10宗個案威脅社區。衞生防護中心發現首名社區個案曾跟友人進餐，該批友人又與最近確診住東涌映灣園、鰂魚涌康怡及薄扶林豪峰外傭聚會。兩名出席聚會的友人，為中環置地廣場麵包店Urban Bakery Works和置地太子Oliver's the Delicatessen員工。有到訪置地廣場的市民感到憂慮，又有人批評政府防疫不當，現時已對變種病毒的消息麻木。

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本港累計有10宗社區變種病毒個案，首宗個案29歲印度籍男子（編號：11643）4月17日確診，衞生防護中心昨日即他確診後大半個月才揭發，原來他4月13日曾跟其31歲女友人（編號：11672），在女友人親友柴灣興華（二）邨豐興樓舉辦聚會，聚會中的另外3人4月18日又在深水埗福榮街37號單位跟近日確診住東涌映灣園（編號：11773）、鰂魚涌康怡（編號：11793）及薄扶林豪峰（編號：11797）聚會。

聚會中的兩人任職中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子二樓超級市場Oliver's the Delicatessen，防護中心已經發出強制檢測公告，4月15日至5月5日期間曾到過有關店舖的人士，須於明日（7日）或之前接受檢測。

《香港01》到訪兩間舖，Urban Bakery Works負責人稱「其實你都知㗎喇，我諗你不如直接啲，Check衞生署資料或者搵我哋公司啦。因為你問我，你都係想攞料，我哋都比唔到咩資料你㗎喇。」超級市場Oliver's the Delicatessen經理亦稱無補充。

在置地廣場進餐的退休長者韓女士，本身不得悉廣場內的餐廳有員工跟帶有變種病毒患者飯局，知道後感憂慮，若事前獲悉會轉地方用膳，「不過食咗喇無辦法，擔心都擔心唔嚟喇。」她關注社區有多個變種病毒個案，埋下第五波爆發危機，不過自己因新冠疫苗副作用的消息而卻步，至今持觀望態度未注射疫苗。

已注射兩劑科興疫苗的李先生，批評政府防疫不當，「澳門係特區，香港又係特區，點解澳門可以清零，香港就做唔到？」他對變種病毒的消息已經麻木，「依㗎周圍各區都有㗎啦，即係等如我見到架巴士、見到警察咁周圍都有㗎啦。」

李同學表示，爆發第五波疫情是自己考慮打針的重要因素。（張浩維攝）

未滿18歲應屆DSE考生李同學就到置地廣場的「打卡位」拍照，她表示在商場內時刻配戴口罩，而且勤洗手，不擔心到訪會增加感染風險。李同學對接種新冠疫苗都抱觀望態度，但一旦爆發第五波疫情就會打針，「打針都係一種處理疫情嘅方式，咁我覺得不如就快啲打咗佢，其實我覺得遲早都係要打嘅，但係就睇定啲先啦依㗎。」

政府在中環愛丁堡廣場設置流動檢測車，中午時分人潮到場採樣，有市民預計排隊時間約1.5小時。（張浩維攝）

全港外傭被政府要求在5月9日前要做病毒檢測，政府在中環愛丁堡廣場設立流動檢測站，今日中午現場大排長龍，吳小姐趁上班前帶同外傭到場，指出其外傭少外出及聚會，出門都主要到街市，當局一刀切要求所有外傭檢測不合理，提供的樣本瓶又少，「拎唔到樽先要嚟排」。她反對政府要求外傭強制打針，應按每個人的意願決定。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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到過超級市場Oliver's the Delicatessen而被要求強制檢測的張小姐稱，近日曾經到過超市買飲料，相信感染風險較低，樂意配合政府檢測安排，其公司都在上班時間容許她接受檢測，預計要排1.5小時才能採樣。