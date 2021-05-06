變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話　如隱瞞行蹤政府應檢控

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-06 14:15

新冠肺炎變種病毒襲港，社區多宗個案最初被分類為「源頭不明」，惟衞生防護中心昨晚公布，原來多宗個案或源於同一條傳播鏈，因患者都參與過兩個聚會。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（6日）在電台節目表示，表面證據見到患者當中有人講大話、隱瞞行蹤，認為衞生防護中心應轉介予警方，若有足夠證據便應提出檢控，否則難以對香港市民、眾多外傭有交代。 他又認為，由第一宗確診個案至今相距時間長，或已造成三代傳播，擔心染疫的外傭在社區把病毒傳播出去。

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，印裔男子（第11643宗個案）、其女性朋友（第11672宗個案）、曾參加兩個聚會的人士都涉嫌講大話，隱瞞行蹤，他認為衞生防護中心應轉介事件予警方，若有足夠證據便應提出檢控，否則難以對香港市民、眾多外傭有交代。

他又指，印裔男確診至今相距時間長，或已造成三代傳播，若外傭在4月18日參與的聚會是她們的感染源頭，而由4月18日至今共有3天假期，分別是4月25日、5月1日和5月2日，未知染疫的外傭在這三天假期有無外出，參加其他聚會或聚餐等活動，擔心她們在社區把病毒傳播出去。

現時涉及變種病毒個案的住址都需全幢檢疫21天，引起居民不滿，何栢良認為政府應按不同風險作出差別處理。他解釋，若與變種病毒個案同層，其風險較大；若屬同一座向，亦有些微風險；若同坐一部升降機，雖然仍存風險，但風險「好細」。他認為，政府可以要求全座所有居民檢疫7天，去了解大廈喉管有無問題，7天後就按不同風險作不同處理，而非要求所有人入檢疫中心21天。

他並稱，若已完成疫苗接種，感染的風險就更細，政府的政策應同時考慮這些因素，以平衡公共衛生風險及市民的需要。他指出，政府可以加密檢測，以代替長時間檢疫。對於有人建議家居檢疫，他就擔心或有人「不聽話，識樓上樓下周圍去。」

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

至於有人轉售檢測樣本瓶，何栢良批評做法是不負責任，認為若政府增加取樽的難度又會對市民造成不便，呼籲市民不應自私，而是有需要才取樽檢測。