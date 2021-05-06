觀塘塞車｜車流10年增五成　顧問倡三工程為開源道迴旋處「急救」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-06 16:20

觀塘塞車問題嚴重，尤以觀塘道及開源道特別擠塞。觀塘區議會屬下觀塘區發展及重建專責小組聘顧問進行的研究指出，觀塘道及開源道的交通流量10年增長兩成至五成不等，並分析違規停泊問題為導致塞車主因。 顧問報告建議，為減輕開源道迴旋處的塞車問題，建議在開源道增設的士上落客及貨車上落客區；同時更改觀塘區部分道路的行車方向以疏導車流；並促政府加快興建東九龍鐵路線及6號幹線工程。報告又建議當局在觀塘道設巴士專線等，多管齊下改善觀塘區交通擠塞問題。

觀塘開源道迴旋處為塞車黑點。(資料圖片)

觀塘區議會早前委託交通顧問就區內塞車問題進行研究。區會今日發布「觀塘道交通擠塞問題︰觀塘道與開源道迴旋處改善方案」研究計劃報告，指出觀塘道（康寧道至觀塘道迴旋處）的交通流量10年增長超過50%、開源道（偉業街至觀塘道迴旋處）10年增長接近20%。

倡成業街、興業街改行車方向

報告指出，開源道迴旋處為觀塘其中一個交通黑點，交通情況混亂，而原有橋躉為擴闊路面增加難度。報告建議更改開源道下游支路的方向，把成業街現時西行改為東行，興業街則改為西行，並將交通燈移除，讓車輛離開迴旋處進入開源道後，可在首個路口駛入支路，減少車輛倒灌。

報告建議更改開源道一帶行車方向，以疏導開源道車流，避免倒灌堵塞開源道迴旋處。（報告圖片 ）

報告又指出，的士和貨車都會停靠在觀塘廣場附近的開源道左線上落客和貨物，迫使車輛只能使用中線或右線行駛，而左線會被癱瘓並倒灌至迴旋處，繼而令觀塘道出現擠塞情況。報告建議在迴旋處出口花槽及附近行人空地，改劃為小型車輛及輕型貨車的上落貨區，解決開源道上落貨位不足問題。

報告亦建議在觀塘消防局旁，在開源道右線，容許的士「即上、即落、即走」形式上落客，充分用現時使用率偏低的右線。惟建議僅獲兩成多受訪觀塘居民及工作人士支持，報告相信是因受訪者較傾向在開源道左側截停的士。

加快東九龍鐵路線及六號幹線大型基建減負荷

報告亦促東九龍鐵路線及六號幹線T2幹道落成，以減輕觀塘道的交通負荷；針對人車爭路情況，報告亦建議在開源道上興建高架行人走廊；觀塘道亦可設立巴士專線，並減少使用開源道、觀塘碼頭，以避免過多巴士等候埋站。

停車場泊位不足亦令開源道現車龍輪候泊車，報告建議APM商場設預約泊位服務，以及觀塘商貿區大廈停車場首15至30分鐘豁免停車費，解決違泊及輪候泊位造成的擠塞車流。

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