觀塘重建｜仍有兩戶未遷出　市建局：通知屆滿後將不發任何津貼

撰文： 呂諾君 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-04 16:10

觀塘裕民坊重建，有三名商戶仍然留守，其中一名店主林先生，昨夜將自己反鎖在店內，今早（4日）市建局出動了半百人將他帶離店舖並收回舖位。而剩下來的兩間果汁店和皮具店，現時仍有營業，市建局方面又會如何處理？

觀塘市中心重建項目「裕民坊」落成一個多月，這邊廂新落成的「Yue Man Square」商場正舉行展覽，場內多個微縮模型展現了舊觀塘面貌，希望勾起港人集體回憶；那邊廂數名商戶至今不肯遷出。其中林先生在上周收到第二次遷出通知，需要在七天內遷出舖位，通知書在今日屆滿。他昨夜通宵守在店舖，並用鐵鏈鎖着自己。今早約10時，市建局出動約50人，以四重鐵馬圍起林先生店舖及附近馬路，未幾便有數名職員將林先生抬出店外。

三名商戶中，現時仍剩下賣果汁的張太和賣皮具的許先生。市建局就餘下兩個未肯遷出佔用人的搬遷安排回應指，專職人員與另外兩位未肯遷出的佔用人，各進行了超過20次不同形式的接觸，包括電話會談和會面商討，並應要求與佔用人進行調解會議，希望透過協商解決問題，而市建局亦接納其中一個佔用人因應其違例構築物的面積、佔用年期、佔用人身份等所提交的補充資料，上調違例構築物佔用人所適用的津貼金額至600多萬，惟未能與他們達成搬遷共識。

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市建局續指，早前向兩個佔用人發出最後書面通知，告知若在最後遷出通知屆滿時，仍然拒絕交出構築物，市建局只能依據法庭的裁決，由法庭執達主任按其既定程序，陸續收回兩個佔用人的違例構築物及其佔用的政府土地，而屆時市建局將不會發放任何津貼。