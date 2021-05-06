變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組　專家：需追蹤傳播鏈有無延伸

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-06 09:27

本港爆發新冠肺炎的變種病毒，衞生防護中心昨（6日）公布，經追蹤後發現3名感染變種病毒的菲傭，與上月中感染變種病毒的印裔男子有關連，該男子曾出現的一個聚會中，有3人曾參與另一個聚會，同場有3名確診外傭。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，3名外傭在聚會受感染機率頗高，關注事發由印裔男確診至今已兩周，衞生署需追蹤期間確診人士曾接觸過甚麼人，檢視有無機會延伸至第二及第三代傳播。

5月5日，康怡花園N2座因有外傭感染變種病毒，全幢樓宇居民要強制檢測及隔離檢疫。（梁鵬威攝）

曾祈殷於港台節目《千禧年代》中表示，是次能找到變種病毒確診個案的關連性緊要，但始終由首位被發現感染變種病毒的印裔男子，至確立有外傭感染相隔約兩周，認為衞生署需要追蹤這段時間確診人士曾接觸過甚麼人，檢視有無機會延伸至第二及第三代傳播，並且要再研究傳播鏈的感染源頭，「會唔會仲有源頭導致呢啲人感染?」

曾祈殷關注，變種病毒會否已引伸其他傳播鏈，並要繼續研究會否有其他源頭導致此傳播鏈的出現。（資料圖片／黃寶瑩攝）

就印裔男確診多時，至最近才公布他曾到東涌及出席聚會，被問到隱瞞行蹤應否有檢控工作，曾認為，歡聚時有不同朋友，部分未必認識難以立即透露，但認為起碼曾到訪甚麼地方應如實透露，若涉隱瞞，將來應有條例，就高傳染性疾病傳播要承擔若干程度法律責任。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼