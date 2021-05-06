菲傭變種病毒群組│5菲傭中招部分涉多人聚會　專家教僱主9招自保

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-06 14:25

昨日(5日) 衞生防護中心表示本港三周內累計出現10宗新冠肺炎社區變種病毒個案，連同昨日列為確診的兩名菲傭，累計有五名菲傭中招。疫情之下，不少僱主擔憂外傭在假日期間出外或教會聚會，並除低口罩，增加感染風險，而不少需要外傭照顧家中幼童的在職家長，到底應該如何保障家人及外傭健康?

本港爆發新冠肺炎的變種病毒，衞生防護中心昨（5日）公布，經追蹤後發現3名感染變種病毒的菲傭，與上月中感染變種病毒的印裔男子有關連，該男子曾出現的一個聚會中，有3人曾參與另一個聚會，同場有3名確診外傭。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，3名外傭在聚會受感染機率頗高，關注事發由印裔男確診至今已兩周，衞生署需追蹤期間確診人士曾接觸過甚麼人，檢視有無機會延伸至第二及第三代傳播。

由變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫，「菲傭變種病毒群組」關連曝光，衞生署衞生防護中心公布，進一步確認個案11643（首個案，印度裔男子)及個案11672（菲律賓裔女友）行程細節。中心指，發現個案11643及11672在4月13日，曾出席於個案11672的親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會；其後該聚會其中三名參加者，於4月18日於他們位於深水埗福榮街37號的家中，與個案11773（映灣園悅濤軒11座菲傭） 、11793（涌康怡花園N2座菲傭）及11797（薄扶林豪峰菲傭）進行聚會。

衛生防護中心公布確診外傭在潛伏期間，有出席教會活動、外傭聚會、街市買菜等場所，而一旦發現外傭確診，其入住大廈所有樓層約全部單位，包括沒有病徵的住戶需送往檢疫中心，將會進行21天強制檢疫，令僱主感到擔心。

若僱主憂慮外傭放假聚會增加感染風險，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，僱主和外傭可協商「以錢代假」，但亦要外傭是否願意接受。「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議說，看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

容太建議僱主平日多跟外傭溝通，她說：「讓工人多想深一層，聚會的朋友可能沒有中招，但你是否確定朋友工作的家庭中是否有高危人士呢？自己辛苦出外工作，一旦染病，家鄉的親人也很難過。」

同時，容太認為如果僱主經濟條件許可，可額外付費予外傭到餐廳以代替坐在地下用餐。「其實工人要寄錢給家人，也不會有很多錢剩下，一旦遇上假期多，他們出外洗錢的機會多了，其中一樣可以令工人知道僱主關心他的方法是，給工人100元出外食飯，條件是不要他坐在地上或街上吃，希望他們可以找個餐廳坐低吃，又或者買個飯盒回家吃，比較衛生。」

點圖即睇容太外傭在疫情下放假，僱主的自保方法:

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外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為外傭放假的最大問題是沒有做好防禦措施，她說:「我同意政府在執法上要加大力度，如果經勸告下，她們仍維持原狀，就要採取行動！出街不是問題，但無做好防禦措施就是問題！」

點圖即睇面對外傭放假5招應對方法:

醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守限聚的禁令。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

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需強檢學校名單（截至5月4日)：

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港島區檢測中心已額滿至5月10日

港島區目前只有四個可預約社區檢測中心包括:東區鰂魚涌社區會堂、灣仔禮頓山社區會堂、中西區石塘咀體育館及南區利東社區會堂，直至5月10日預約全部額滿。而九龍和新界區則仍有空缺，市民仍可約到5月5日的檢測服務。

目前需要作檢測的市民有六個途徑可進行檢測，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

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由於檢測中心是所有市民都可以預約，因此名額較為緊張，因此各區都設有流動採樣站並專為須接受強制檢測的人士服務，不過流動採樣站的服務日期十分短暫，家長有自行留意。

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*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：

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