變種病毒｜33萬名外傭已接受或已預約強制檢測　4萬人仍未預約

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-06 13:57

新冠肺炎變種病毒攻港，政府要求全港37萬外傭接受強制檢測，勞工處表示，社區檢測中心和流動採樣站於5月1日至4日期間已為超過20萬名外傭採樣，而截至5月4日，亦有超過13萬名外傭已預約於5月5日至9日在檢測中心接受檢測。 換言之，在5月9日的限期前，仍有4萬名外傭未預約接受檢測。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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政府於4月30日宣布，要求全港所有尚未完成接種新冠疫苗的外傭須於5月9日或之前接受強制檢測。勞工處表示，社區檢測中心和流動採樣站於5月1日至4日期間已為超過20萬名外傭採樣，而截至5月4日，亦有超過13萬名外傭已預約於5月5日至9日在檢測中心接受檢測。

全港有37萬名外傭，但已接受、已預約檢測的外傭只有33萬人，換言之，在5月9日的限期前，仍有4萬名外傭未預約接受檢測。

5月6日，中環海濱的流動採樣站大排長龍，不少人等待接受檢測。 （張浩維攝）

勞工處發言人提醒，須接受強制檢測的外傭盡快進行檢測，「為避免須於周末長時間輪候，我們鼓勵外傭盡可能於今日（6日）及明日（7日）接受檢測。我們呼籲僱主容許其外傭於平日接受檢測。

發言人稱，尚未接受檢測的外傭可在未來數天善用各社區檢測中心及流動採樣站的服務，詳情可參與這個網站。