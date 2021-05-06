變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈　印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-06 17:50

新冠肺炎變種病毒入侵社區，首宗個案來自上月16日確診的印度男子（#11643），其菲籍女友人（#11672）其後受感染，至上月底一名東涌映灣園菲傭（#11773）確診，其病毒株離奇地與印度男完全相同，3人關係撲朔迷離。 衞生防護中心經半個月追查，印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，在本月3日至5日才透露去過東涌東薈城、諾富特東薈城酒店及柴灣興華（二）邨家庭聚會，至少涉及3次「瞞報」，當中興華邨聚會參加者原來曾在深水埗福榮街「開P」，同場包括東涌映灣園菲傭，以及另外兩宗變種病毒患者，康怡花園（#11793）及薄扶林豪峰菲傭（#11797）。 《香港01》正向衞生署查詢是否有人「瞞報」，及疫情至今根據《預防及控制疾病(披露資料)規例》執法檢控情況。

根據衞生署公布患者行蹤，從杜拜來港的印度裔男子在上月16日初步確診後，首次報告到訪過伯嘉士大廈食肆、重慶大廈 New Chettinad、離島北社海傍路13B號恒樂餐廳菜館等地。其菲籍女友人在上月18日確診後，亦只報告居於伯嘉士大廈，和於中央廣場Optimal Family Health診所上班。

半個月後才告知去過東薈城

至上月30日，東涌映灣園一名菲傭確診，屬源頭不明個案，她報稱到過東薈城、富東商場、青衣聖多默宗徒堂等，導致幾近整個東涌區居民，及全港37萬名外傭都要接收強制檢測，專家經過基因排序，發現印度男與東涌菲傭病毒株100%相同，但當局一直未能掌握是否有交叉傳播。

直至本月3日，據政府公告，印度男和菲籍女友人才「突然」記得，在上月11日到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge；至本月4日又再記起在上月10日入住東涌諾富特東薈城酒店，11日到愉景灣D'Deck食肆Zak's。

至昨晚（5日）衞生署公布，2人原來曾經在上月13日，到菲籍女友人親友柴灣興華（二）邨豐興樓家聚會，令人質疑有人涉及至少3次「瞞報」。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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至少涉及2個聚會

衞生署進一步進查，揭發原來興華邨聚會中的3名參加者，上月18日又到過深水埗福榮街37號單開派對，當日映灣園菲傭、康怡花園菲傭（個案：11793）及薄扶林豪峰菲傭（個案：11797）都有參與，數名變種病毒患者關連逐步浮面。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

過往曾有孕婦隱瞞住址

疫情至今今年2月8日，衞生署指一名懷孕26周的32歲孕婦（個案編號10635）涉嫌與家人「瞞報」住址，令孕婦避卻強制檢疫，孕婦最終確診始被揭發，署方當時表示或會採取法律行動。

根據《預防及控制疾病(披露資料)規例》（第599D章），任何人沒有遵從衞生主任要求，或提供虛假誤導性的追蹤資料即屬犯罪，一經定罪可判罰款1萬元及監禁6個月。