DSE 2021｜歷史科老師評試題：淺、欠高階要求　憂日後淪背書科

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-06 19:26

中學文憑試歷史科今日（6日）開考，考評局表示，今年約有5,200名考生報考，當中兩名考生在竹篙灣檢疫中心應考。 去年歷史科DQ試題風波後，今屆整份試卷未有問及中日關係或香港政治議題。有歷史科老師直言，中日關係屬小部份，今年沒出現並不出奇，但香港政治在課程中重要議題之一，在兩份試卷中「缺席」是較特別：「多角度理解整個時代係重要......如果唔知政治嘅發展、演變、大家爭取緊咩，有咩限制困難，點知將來社會點樣走落去？」 他形容今屆試卷較淺及易爭高分，「倒退至二十或三十年前嘅問法」，如卷一部份資料常見，部份長題目欠高階思維要求；卷二至少兩條試題與歷屆題目相近，部份題目更是熟讀歷史已可奪高分，對評論思考要求大減。他憂慮或致「倒流效應」，日後歷史科淪為「背書」科。

中學文憑試歷史科今日（6日）開考，考評局表示，今年約有5,200名考生報考。（鄧穎琳攝）

整體歷史科考卷程度較淺

教協理事、歷史科老師張往表示，今年不論卷一或卷二程度均較淺，卷一四選三可讓考生避開較難、須思考及評論的題目，對能力較高的考生不公，「考生可能展示唔到評論能力」。

他舉例指，卷一題一問及香港經濟的長問題（分題C）屬新題型，部份學生或因不熟悉而拒答。題目要求考生寫出兩份資料用處，是文憑試歷史科首次出現有關題型：「初中練習、教學或以前公開試有出現過，但文憑試就無。以資料為重心，再提出局限，問得好簡單。」他認為題一可引用當年香港報章如何評論當時的電影，取代歷史書內容。

5月6日，中學文憑試開考歷史科。(鄧穎琳攝)

卷一四條中有兩條經濟題 是歷屆中罕見

張往又指出，卷一四條歷史資料有平衡不同課題，惟其中兩條均與經濟相關，情況罕見，「兩題問經濟好少見，經濟係香港同中國史都唔係重心或者主線。」卷一問及評論或爭議的長題目大幅減少，尤其中國及香港經濟的兩條問題，對高階思維要求大減，不確定考評局是否考慮到疫情下考生備試情況較特別有關。

DSE 2021｜歷史科卷一問及上世紀中港經濟、一戰和平協議、冷戰

卷一多份資料常見 不乎公開試考評原則

他認為，整份卷一多份資料過於簡單，情況不理想，部份資料在課程中常見，不乎公開試考評原則。如卷一第二條，提供1950年代天津企業掛牌儀式相片及1991年深圳證券交易所開幕典禮相片，他直言有關圖片欠深意，可以文字取代；而第3條及第4條資料則在課程中常見：「要考到高低，一般都會用陌生材料......第4條資料H漫畫係古巴導彈危機課題常見，考生可能在校內學習已見過，考唔到應變或理解」。

卷二有試題與歷屆題目相近 部份沒要求評論

至於卷二論述題，與往年一樣是七選二。張往直言，原則上應該要難度相當，但今屆卷二題目難度存在差異，至少兩題目（題二評估辛亥革命及五四運動意義，與首年文憑試題目相似；題三日本軍國主義，與2015年試題接近），曾以類近問法在文憑試歷屆試題中出現，「卷二好少問得咁淺白，因為係分高下嘅卷別，可能會浪費學生準備功夫。」

另部份題目沒要求考生評論，甚至問法幾乎等於課程大綱的字句，「分析即係背返出嚟就答咗題目，係違背歷史科教育初衷。」他舉例指，卷二題五（北大西洋公約及歐洲共同體對20世紀下半業歐洲歷史發展影響）只涉背誦，無要求個人看法或比較，是低階要求，背熟史實便易獲高分。

教協理事、歷史科老師張往直言，學生修讀歷史時亦要學習政治事件：「如果唔知政治嘅發展、演變、大家爭取緊咩，有咩限制困難，點知將來社會點樣走落去？」（鄧穎琳攝）

香港政治題絕跡 老師：不理想

香港政治題在是次考試中絕跡。教協理事、歷史科老師張往指出，一般考評局為平衡不同議題及範疇，若卷一問政治，卷二便問社會、經濟及文化，以取平衝，直言「兩卷都無觸及香港政治係不理想。」

他解釋，因學生需時掌握政治事務，不及經濟、文化或社會易理解，故不少老師會費時引導學生分析探討，作多角度思考「多角度理解時代好重要......如果唔知政治嘅發展、演變、大家爭取緊咩，有咩限制困難，點知將來社會點樣走落去？」

2020年歷史科DQ試題風波後，2021年文憑試歷史科整份試卷未有問及中日關係或香港政治議題。（資料圖片）

張往透露，據知不少以往會參與出題的老師，試題風波後沒被邀出題，今屆試卷程度及出題模式有別往年，令人質疑是否有「外行人員」更改考題有關。

老師憂日後歷史科會淪為「背書」科

張往說，初中歷史科近兩年推行新課程，改革理念是破除死記硬背，想多些發揮及討論，沒想到高中歷史科試題「倒退至二十或三十年前嘅問法」，憂慮或因公開試致「倒流效應」，日後歷史科淪為「背書」科，直言前線只能「盡做」：「我哋唔係想學生背熟史實，想佢哋有批判思考，發揮睇法，以往係唔會問一啲咁直白或者表面嘅問題。」