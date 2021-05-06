DSE 2021｜歷史科考生：憂再DQ試題影響大　盡量避答中港題目

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-06 15:07

2021年文憑試歷史科今日（6日）開考，有考生直言深受去年歷史科卷一中日關係試題被取消一事影響，今年盡量避答中國或香港的試題，「見到中國、香港都會避，一DQ咗就會好大影響」。 卷二共有7條題目，考生可選2條作答，當中中國、香港及日本各有一條，其餘四條則涉及國際關係、歐洲歷史有關。

黎同學坦言，會盡量避開中港題目，選答國際關係或歐洲史題目。(鄧穎琳攝)

考生黎同學坦言，今日選題時有考慮去年試題DQ風波，盡量避開中港題目，選答國際關係或歐洲史題目：「見到中國、香港都會避，一DQ咗就會好大影響」。

她稱，昨晚有溫習中國經濟部份，反而不熟香港經濟，故卷一沒選香港經濟題：「都驚（有DQ試題重現），會小心啲，驚寫咗一啲佢哋覺得有矛盾嘅重點，會盡量保持中立，書寫咩我就答咩。」

陳同學指，兩份試卷的難度均屬可接受。(鄧穎琳攝)

至於考生陳同學則認為，歷史科課程範圍無可避免包括中日關係等，擔心會有跨課題試題，所以全部都有溫習，形容兩份試卷的難度均屬可接受：「試題出得好正常， 無咩特別要備忌，都係揀識嘅做！」但她稱，學校較早教授中國經濟部份，已不太記得內容，故在卷一沒選答有關題目。

考生劉同學同樣因不熟悉中國經濟而沒選答卷一的第二條。(鄧穎琳攝)

而考生劉同學同樣因不熟悉中國經濟而沒選答卷一的第二條：「包括範圍有啲大，又要講文革、改革開改，我唔太熟，要保留啲，其實唔難、唔冷門，係我無咩信心。」

今年歷史科卷二，考生可在七條題目中選答兩條。中國、香港1971至97年間香港在亞太地區的社會、經濟及文化角色；辛亥革命和五四運動對中國現代化上意義；日本軍國主義對該國發展。

餘下四題與歐洲史及國際關係有關。包括問及國際聯盟；北大西洋公約組織及歐洲共同體對歐洲歷史發展影響；國際組織在20世紀下半葉處理人口資源問題成效等。另有題目要求考生在1929、1945及1991年中，選出可被視為20世紀世界歷史轉捩點的年份。

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