變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光　專家：只是追落後　仍要做多一步

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-06 18:39

新冠肺炎變種病毒入侵香港，專家早前擔憂社區中有多於一條變種病毒的傳播鏈，不過昨晚衞生防護中心公布，5宗變種病毒患者都曾參與一些聚會，疑找出他們之間的傳播鏈。 不過，有專家指出，雖然現時找出了變種病毒傳播的「主幹」，但由於聚會舉辦日距今已有超過兩星期，難以確定參與者會否已在社區傳開了病毒，形成「旁枝」，只能「追落後」去找出更多的接觸者，建議當局除了為患者的密切接觸者做病毒檢測，也應同時檢驗其抗體，若抗體陽性，也應繼續追蹤這些人士的接觸者，全面擴闊追蹤工作。

衞生防護中心昨晚公布，個案11643（印度裔男子）及11672（菲裔女護士）在4月13日曾出席於個案11672的親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會；其後，該聚會其中3名參加者於4月18日於他們位於深水埗福榮街37號的家中與個案11773（映灣園菲傭）、11793（康怡花園菲傭）及11797（豪峰菲傭）進行聚會。值得注意是，曾辦聚會的豐興樓單位女住戶，今日已初步確診。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時追蹤到5名患者之間有關連，相對可以較為安心，但首名患者確診至今已經超過兩個星期，未知能否確定到所有聚會參加者的行蹤，因此現時只能「追落後」，希望能夠「搵得齊」。

▼深水埗福榮街37號有住戶在家中舉辦聚會▼

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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許樹昌認為，若事件發生在西方國家，因為當地戴口罩的人少，隨時已經引起大爆發，確診數字反彈到三位數，幸好香港市民遵守防疫措施，戴好口罩，暫時未見有大幅反彈的情況，惟仍需觀察多一段時間，目前最重要是將患者的密切接觸者送入檢疫中心，其到訪過的地點需強制檢測。

他又稱，本港另外的數宗變種病毒個案相信都屬輸入個案，在抵達香港前已受感染，只是檢疫期間未能檢測到出來，料他們進入社區時病毒量已低，傳染力較低，相信不會引起大爆發。

而呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時找出了變種病毒傳播的「主幹」，「好過『耍盲雞』，但由於聚會舉辦日距今已有超過兩星期，參與者可能已在社區傳開了病毒，形成「旁枝」。

梁子超：檢測抗體可助找出完整傳播鏈

他指出，這批患者的密切接觸者有機會早已發病，並傳染到他人，而發病日計起7天後有可能已檢測不到病毒，因此現時為密切接觸者做病毒檢測並不夠全面，不能反映到真實情況，因此應為他們做抗體檢測，了解有無可能曾受感染並已痊癒。他指出，若這批密切接觸者的抗體為陽性，便應該安排進一步的追蹤工作，例如再追蹤他們的密切接觸者和曾到訪過的場所。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時只能「追落後」去找出更多的接觸者。（資料圖片）

梁子超又稱，現時應繼續為外傭檢測，完成第一輪檢測後，也應繼續便利有病徵的外傭、有高危因素的市民檢測，多派檢測樣本瓶，以盡快找出所有早前「走漏」的個案，「控制好有可能引起超級傳播嘅情況，零星嗰啲傳播鏈有時有可能自己斷咗。」