變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會　女住戶中招

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-06 17:14

變種病毒入侵社區，引起全城恐慌，全港菲傭更要接受強制檢測。昨晚（5日）出現峰迴路轉，衞生防護中心公布，經追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672），二人曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子今（6日）亦初步確診。 該聚會的參與者，及後亦有出席福榮街37號聚會，以及深水灣泳灘聚會，但3個活動到底有多少人參與，衞生防護中心稱仍在調查當中，亦未能透露聚會參與者之間的關係。 另外，本港今天有少於5宗初步確診個案。

帶有變種病毒的印度裔男子（#11643）及其任職護士的菲裔女友人（#11672）4月18日曾於柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，衞生防護中心今午（6日）透露，該單位一名住戶今日初步確診，是一名67歲女子，暫未知其初步陽性的樣本是源於強制檢測的樣本或是檢疫中心的樣本。

柴灣興華（二）邨豐興樓一名67歲女住戶初步確診，帶有變種病毒的印度裔男子及其任職護士的菲裔女友人曾於其單位聚會。（網上圖片）

至於曾參與豐興樓該聚會的參與者，昨天已送入檢疫中心，而豐興樓在早前亦被納入強制檢測，至於豐興樓聚會、福榮街37號聚會、深水灣泳灘聚會分別有多少人參與，衞生署稱仍在調查當中，亦未能透露聚會參與者的關係。

輸入個案方面，第11798宗個案是一名外傭，4月16日乘PR300從菲律賓首都馬尼拉抵港，至第19天的樣本才發現確診。另一確診者（#11799）也是外傭，4月24日坐CX2780抵港，第12天樣本確診。二人都無變種病毒，也無接種過疫苗。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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