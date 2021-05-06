強制檢測｜10間學校爆上呼吸道感染　華大化驗所等17處所上榜一覽

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-07 00:51

新冠肺炎疫情持續，政府於周四（6日）晚上刊憲，將共17處地方納入強制檢測，包括大埔工業邨華大基因化驗所；而東涌多處地方因有變種病毒確診者到訪，需要第二次強制檢測。 此外，10間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，需要進行強制檢測。受檢人士需要於5月9日或之前檢測。

政府於晚上就強制檢測公告刊憲，當中因於今日錄得一宗初步確診個案，大埔工業邨大富街16號華大基因健康科技(香港)有限公司需要強檢。所有人於4月23日至5月6日期間，曾於該處超過兩小時需要於5月9日或之前強制檢測，若5月4日至5月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應有變種病毒確診者曾到訪深水灣泳灘，任何人士曾於4月25日或5月1日身於該處需要於5月9日或之前強制檢測。

5處地方涉變種病毒需二次強檢

此外，東涌多處地方亦需要二次強制檢測，分別為於4月9日至29日曾往富東廣場的人士、於4月11日或4月18日曾於青衣青綠街5號聖多默宗徒堂的人士、於4月11日、4月18日或4月25日曾於文東路公園的人士、4月12日或16日曾於映灣坊1樓 22-23號鋪Fusion的人士，及於4月16日至29日曾於映灣園悅濤軒第 11 座人士。他們需要與5月9日或之前檢測，若5月4日至5月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因有10間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該10間學校亦被納入強制檢測公告。任何人於4月23日至5月6日期間，曾於該10間學校超過兩小時，需要於5月9日或之前檢測；而如若幼稚園或幼兒中心的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月11日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月4日至5月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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