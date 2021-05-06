華大基因員工流動採樣站檢測驗出「假陽性」　大埔化驗所強制檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-06 22:42

華大基因今日（6日）發表聲明，指一名29歲僱員，於周二（4日）在元朗安興街遊樂場的流動採樣站接受核酸測試，周三獲通知結果為「陽性」。不過，入院後由醫管局收集的兩個樣本檢測結果為「陰性」。而醫管局今日再為他進行醫管局今日再為他進行兩次核酸測試，結果亦為「陰性」，即可能是「假陽性」。 華大指，今晚獲通知華大大埔化驗所需要強制檢測，有10名同事需要檢疫。

華大基因指，有員工於首次檢測後呈陽性，其後覆檢為陰性。（資料圖片）

涉事員工曾接種兩劑復必泰

華大基因指，該名男僱員員為其中一名社區檢測中心的主管，負責中心管理，並無參與採樣工作 ，並已經在上月20日完成接受兩劑復必泰疫苗注射 。他於周二(４日）在元朗安興街遊樂場的流動採樣站接受核酸測試，周三獲通知結果為「陽性」。其後獲安排入住公立醫院接受隔離，由醫管局收集的兩個樣本檢測結果為「陰性」。而醫管局今日再為他進行醫管局今日再為他進行兩次 核酸 測試，結果亦為「陰性」。

與該名員工有密切接觸的10名同事， 已由衞生署安排接受隔離。華大基因周三已為位於大埔的化驗所大樓完成深層清潔，並為約170名同事進行核酸測試，全部結果為陰性。

華大今晚獲通知在4月23日至5月6日曾經在華大大埔化驗所逗留兩小時的人，需要進行強制檢測。華大已通知相關員工，並要求他們到並非由華大營運的檢測中心進行測試，以取 得中立的測試結果。華大基因表示，元朗安興街遊樂場的流動採樣站 ，是由另一家營辦商營運，集團有指示同事定期接受核酸測試，由同事按實際需要決定於何處進行。華大促請衞生署考慮，當懷疑確診者的檢測結果確認為陰性後， 可以讓相關的密切接觸者提早完成隔離。

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