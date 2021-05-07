疫苗氣泡｜迎母親節旺季　有酒樓全體打針　4人、6人同枱區各佔半

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-07 11:45

「疫苗氣泡」方案下，政府推行「ABCD」4類餐飲處所，食肆可按員工或食客的疫苗接種情況等，放寛其營業限制。政府昨日宣布，餐飲處所在更改運作模式前，須先在入口處張貼顯示新運作模式的告示。 龍圖閣海鮮飯店負責人陳強今日（7日）於電台節目表示，其酒樓全體員工已接種疫苗，預計周日母親節當晚，酒樓會調整至一半區域作「C區」，每枱客人最多可由4人增6人；另外一半會維持以「B區」，即4人一枱形式營運。他又指，未來酒家會嘗試開拓「D區」的營運模式。

「疫苗氣泡」方案下，政府推行「ABCD」4類餐飲處所，食肆可按員工或食客的疫苗接種情況等，放寛其營業限制。（資料圖片/張浩維攝）

陳強指，由於所有員工已打針，故可同時營運「B區」和「C區」。「B區」意指維持原狀，即員工不須打針、4人一枱，堂食至晚上10時等；「C區」須員工已接種第一劑疫苗，顧客必須使用安心出行，每枱最多6人，堂食可直至午夜12時。

母親節訂枱率暫有八成滿

陳強續指，平日酒樓會劃作三分二區域作「B區」，其餘三分一會變成「C區」。不過在母親節當晚，預計「B區」和「C區」會各佔一半。而在未來，亦會嘗試發展「D區」，即員工必須已接種兩劑疫苗再加14日，顧客已接種第一劑疫苗，每枱可增至最多8人，堂食至凌晨2時。

他又指，近日變種病毒流入社區，生意額較以往少。惟母親節訂枱率暫有八成滿，與去年情況相若，他又形容6人同枱區反應踴躍，預測今年生意增會較去年增約兩至三成。

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