確診者唧牙膏式報行蹤屬瞞報？　律師：除非證明受藥物或精神影響

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-07 11:51

首名帶變種病毒入社區的印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，確診多日後，近日才透露曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓的聚會，疑間接傳播多三名菲傭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾警告，若證明瞞報，或會引例採取法律行動。 對於如何證明當事人不誠實或有意瞞報，律師梁永鏗今日（7日）在電台節目中指，除非有醫生證明當時他受藥物或精神影響，例如曾飲醉酒等，否則法庭理應較易理解。一經定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

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被問及「唔記得」或者「唔熟香港」是否合理的抗辨理由，梁永鏗認為是證據問題，亦要視乎法官是否相信。對於如何證明當事人不誠實或有意瞞報，梁永鏗認為，除非有醫生證明當時他受藥物或精神影響，否則法庭理應較易理解，「如果當時佢飲醉酒，邊個送佢返屋企、或者經過邊度佢都唔知…又或者佢唔熟路，有人帶路，可能真係講唔出去咗西環定上環，唔出奇。」

他又指，根據《預防及控制疾病條例》，若確診者蓄意隱瞞行蹤，一經定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

網上出售樣本包或違盜竊罪

另外，近日有報道指，有人在網上出售樣本收集包。梁永鏗指，若閱讀盜竊罪的條例，當中提及不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產。他認為，有關條款「已經中晒咁濟」，認為違犯盜竊罪的機會較大。