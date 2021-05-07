強制檢疫21天｜有僱主要求員工當放無薪假　職工盟促設有薪檢疫假

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-07 08:59

新冠肺炎持續，加上變種病毒流入社區，不少人都需要接受強制檢疫，惟現時本港並無有薪檢疫假安排。 職工盟總幹事蒙兆達今日（7日）在電台節目中指，疫情至今已收到約200宗求助，有僱員因需要強制隔離，被要求減薪或放無薪假。他批評，現時法例有漏洞，隔離人士只會獲發隔離證明書，故不能將證明書當作病假紙，以申請放有薪病假。他指出，疫情至今超過一年時間，惟政府仍然「嘆慢板」。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

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蒙兆達指，曾收到求助個案，因被要求強制隔離，僱員要減薪或放無薪假。他舉例指，有發放月薪的員工，曾被公司要求放大假，用盡假期後便要放無薪假；至於發放日薪的散工等，則要面對「手停口停」，公司會找他人頂替位置，但之後未必再找他工作。

隔離證明書並非病假紙

蒙表示，現時法例有漏洞，隔離人士只會獲發隔離證明書，故不能將證明書當作病假紙，以申請放有薪病假。他續指，本來14天檢疫影響已很大，但現時面對變種病毒，檢疫假可長達21日。他指，在疫情下，不少人的收入已減少，形容如雪上加霜。

他又指，根據指引，若僱主要求僱員在指定日子放假，必須在14日前書面通知員工，不能即時「話放就放」。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

沙士期可獲有薪病假

蒙兆達說，在沙士期間，若被政府要求強制隔離，可受有薪病假保障，但去年2月勞工處已更新指引說明，指證明書不能當作病假紙看待。

他批評，疫情至今超過一年時間，但政府仍然「嘆慢板」，未設立有薪檢疫假，至今已收到約200宗求助。