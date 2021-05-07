政府擬減打齊針市民檢疫期　潘烈文建議配合抗體測試加強制檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-07 10:01

政府早前曾透露，若市民接種兩劑新冠疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短。據了解政府明今日（7日）公布細節。 港大公共衛生學院教授潘烈文在電台節目指，疫苗並非百分百保護所有人，若要縮短檢疫期，建議配合抗體測試，若抗體濃度高，而且病毒測試呈陰性，便能多重保障。他認為，由於他們的風險相對較少，除了可縮短檢疫期外，當大廈送檢時，亦值得考慮家居隔離，但仍要接受強制檢測。

港大公共衛生學院教授潘烈文表示，若要縮短檢疫期，需要配合抗體測試。（資料圖片/歐嘉樂攝）

潘烈文強調，疫苗並非百分百保護所有人，部份人接種後亦有機會受感染。因此，他認為須觀察隔離人士的抗體水平，若其病毒檢測呈陰性，而且有高濃度的抗體，便會較隱妥。

潘烈文續指，在入境人士而言，由於他們從外地來港，故存在較多隱憂，例如難以掌握其身體狀況、接種方法或疫苗類別，因此需要以抗體水平反映。他指，若接種疫苗後有高濃度抗體，風險會較低，故縮短檢測期是「合理選擇」。

被問及檢疫人士已打針、且相隔14天，能否以頻密的病毒檢測代替抗體測試，潘認為，若檢疫者的病毒量較低，有機會無法採出病毒，故抗體測試較能反映現實。

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可考慮家居隔離 仍要接受強制檢測

近日變種病毒流入社區，當大廈有個案時，整幢大廈的住戶都要送檢。潘烈文指出，若居民已接種疫苗，快速測試呈陰性且有高濃度抗體，他們的風險相對較少，值得考慮家居隔離，同時可提供誘因鼓勵更多市民接種疫苗。

不過，他認為，即使已接種疫苗，但相關人士仍要做強制檢測。他解釋，他們僅接種了疫苗，尚未知道其免疫反應，故一定要做測試。

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瞞報並不理想

另外，早前確診帶變種病毒印度裔男子及其菲律賓裔同居女友人，近日才交代曾參與聚會。潘烈文指，不評論事件是否涉及瞞報，但風險可以很大，參考過去健身室、K11等群組，一宗個案已能感染多人，而且變種病毒傳播率較高，故瞞報並不理想。