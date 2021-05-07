科大地盤神秘地道身世成謎　前古諮會成員料為日佔時期防務設施

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-07 15:01

科大教職員的宿舍地盤中，昨日（6日）發現出現神秘地道，最終相關區域需要停工，古蹟辦亦表示會研究有關地道。 不過，到底該地道有何歷史故事？香港軍事史學者、前古諮會成員高添強估計，新發現的地道有機會是於二戰時期、日軍佔領香港的最後一至兩年興建，以讓日軍躲藏伏擊盟軍。他又指，香港有不少地方有類似的地道，但批評政府一直冷待軍事遺蹟，這類地道沒有一處有保育工作，最終不少地道遭荒廢。

涉事科大宿舍地盤昨日發現的地道，隧道口為1米乘1米。科大回應指，在地盤施工期間，發現有3個不明洞穴入口，高度約一米，大學已即時停止受影響區域的相關工程。

現時地道的「身世」仍然是謎。高添強接受查詢時指出，原來香港有不少地方有類似的地道，例如西貢、渣旬山、山頂等，均與今次發現的地道造型相似，包括僅一人身位等。高添強估計，地道是在二戰時期、日軍佔領香港的最後一至兩年興建，以讓日軍躲藏伏擊盟軍。他解釋，當時盟軍反攻香港時，日軍有計劃在地道反擊盟軍，故他們大量興建地道，「我見過好多（地道），所以直覺幾乎肯定係日軍興建，徵用附近村民或鄉民起。」

▼本港其他類似地道▼

他續指，雖然香港已發現多處地道，但批評政府一直冷待軍事遺蹟，由古蹟辦主導的保育工作，並無一處就地道有保育或說明，最終地道猶如荒廢。他建議，政府應揀選具代表性、狀態較好的地道，進行保育或研究。