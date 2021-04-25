5年16幢歷史建築遭拆卸　有建築逾百年歷史　3幢評級前遭搶先拆毀

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-25 20:26

發展局早前曾透露，過去五年共有15幢已評級或擬議評級的歷史建築，及1幢尚待評級的建築物被拆卸。發展局日前進一步交代該16幢建築物的名單，除了佑寧堂、錫克廟、粉嶺戲院「上榜」外，當中不乏有逾百年的歷史的建築物，例如元朗十八鄉山貝162及163號村屋。 另外，有三幢建築物曾被古蹟辦擬議評級，惟在正式確定評級前已被「搶先」拆毀，最終古諮會不再就評級進行評估。至於屬於政府建築物的新秀大廈，文件更揭露政府在未評級前，去年已自行拆卸建公屋。 前古諮會成員、港大建築保育副教授李浩然稱，名單上有不少戰前建築物，由於本港戰前建築越來越少，對此感可惜。他指由於大部分為私人建築物，古蹟辦無權阻止清拆，故建議政府可從地契入手，加入條款限制業主發展。

元朗十八鄉百年富商村屋前年被拆

在名單中，歷史最悠久的是元朗十八鄉山貝162及163號的村屋。村屋建於約1900年，即至今已有約121年歷史。雖然屬於三級歷史建築，但早在2019年被拆。



根據古諮會資料，相信該址是林鴻茂在1900年興建，他是貢生，亦是富商。而在163號的村屋中，他其中一位兒子林慶雲曾居於該址。

施勳道20號大宅最初由亞當斯先生（Mr. F.R.J. Adams）持有，具意大利文藝復興建築風格，後來在1997年轉予香港政府，但在評為二級歷史建築前已被拆毀。（古諮會圖片）

曾被擬議評級 「插隊」評級仍不保

另外，有三幢建築物曾被古蹟辦擬議評級，但在被正式確定評級前已率先被拆，分別是被擬議評作二級歷史建築的山頂施勳道20號、大澳街市街2號及4號，以及擬議評作三級歷史建築的西營盤德輔道西67及69號，建築物在1920年代興建。

資料顯示，山頂施勳道20號、大澳街市街2號及4號，早在2016年已被拆卸。至於西營盤德輔道西67及69號，分別在2014年及2019年被拆毀。翻查資料，過往曾有傳媒報道，當時有7個項目因面臨發展計畫，而獲當局「插隊」評級，當中包括大澳街市街2號及4號，惟最終仍然不保。

建於1973年的新秀大廈在評級前，已在去年被拆毀，以配合宏照道公營房屋第二期工程，興建兩座公屋大廈。（資料圖片/羅國輝攝）

新秀大廈評級前 政府搶先拆

建於1973年的新秀大廈，位於觀塘道2號。不過，在建築物在評級前，已在去年被拆毀，以配合宏照道公營房屋第二期工程，興建兩座公屋大廈。

翻查資料，新秀大廈原名為「Gray Block」，曾被駐啟德的皇家空軍使用，及後被用作越南難民收容所，即啟德北難民營。發展局表示，在古蹟辦的建議下，有關部門已保留了兩件具代表意義的構件，以融入在新發展項目內。

發展局：接獲拆卸申請會主動聯絡業主

發展局回覆查詢時指，在接獲建築的拆卸申請後，局方會主動聯絡相關業主，大部分業主同意作適切保育，當中包括保存建築的特色定義元素，並將有關元素融入在新發展項目或作展示，或進行三維素描記錄、相片或製圖記錄等。

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港大學者倡從地契入手限制業主發展

前古諮會成員、港大建築保育副教授李浩然稱，名單上有不少戰前建築物，由於本港戰前建築越來越少，對此感可惜。當中如三級歷史建築佑寧堂，其現代主義建築風格具有代表性；而坪洲大中國火柴廠更屬於香港少有的工業文化遺產。他稱大部分項目所在地區「睇唔到有發展必要」，甚至發展後會令社區環境變得更差。

他稱，由於大部分為私人建築物，古蹟辦無權阻止清拆。他建議政府可從地契入手，加入條款限制業主發展，又或當申請重建時，城規會可要求加入保育條件。他以大澳街市街2號及4號為例，該處有不少戰前唐樓，政府應限制發展，包括不容許分割地皮，防止大型發展。

他舉新加坡將部分地區劃為文物區為例，限制區內發展密度，變相鼓勵發展商翻新舊建築，「拆咗再起成本會更高。」當中有例子於翻新後易手，建築物升值三至五倍。他又稱，現時評級制度籠統地將所有類別歷史建築物評級，只著重建築風格，不能反映歷史價值。他建議，政府應將歷史建築物分門別類，令建築物與歷史、文化掛勾，更能顯示其重要性。