82年歷史摩星嶺銀禧炮台　部份未獲評級荒廢　港大學者促政府復修

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-25 15:31

戰爭洗禮後遺下的軍事設備見證香港歷史，部份更隱身於市區的不遠處有待發掘。位於港島摩星嶺的「銀禧炮台」，因其二號炮位與「白屋」前域多利道扣押中心，同被評為三級歷史建築，並因其歷史用途而廣為人知。 港大研究團隊指出，有82年歷史的「銀禧炮台」共由多組軍事建築組成，未被評級的部分保存狀況良好，甚至較其他同類炮台更完整。他們認為當局不應將炮台分拆，促政府除應予以評級，同時亦推行全面的保育方案，包括修葺後開放予公眾。他們指，保育方案應忠於歷史，不宜過度人工化。

銀禧炮台的探射燈平台。（余俊亮攝）

距離堅尼地城僅5分鐘車程，「銀禧炮台」正正隱身於俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心、現為芝加哥大學香港校園後方。「白屋」於2010年獲古蹟辦評為三級歷史建築，當時屬於炮台之一的二號炮位亦同予評級，早前校方更被發現於復修期間將炮台的矮牆拆走，惹起公眾對炮台關注。

未獲評級的三號炮位，仍有保留兩幅牆、及炮床位置。（余俊亮攝）

整體炮台未有評級：可惜的遺忘

事實上，「銀禧炮台」由多組建築物組成，包括放置大炮的一至三號炮位、防衛用的探射燈平台、軍火庫等，不過除2號炮位外，古蹟辦未有將其餘部分評級，甚至於芝加哥大學設置資訊牌上亦未有列出全數建築物，港大房地產及建設學系教授黎偉聰對此感到遺憾：「喺AAB（古諮會）1444個建築物表上係無呢個炮台，呢個係好可惜的遺忘。」

他與其研究團隊於2009年起視察炮台建築群，發現其餘兩個炮位的保存狀況良好，當中仍保留炮床及兩幅外牆，可反映出二號炮位未被拆走矮牆前的狀況。此外，仍可見與炮位相連的軍火庫及供軍人休息用的位置，甚至機房。至於探射燈平台結構完整，外牆及上蓋亦得已保留。

部份路段失修，原有的階梯崩塌，需要游繩而下。（余俊亮攝）

雜草亂生 道路失修 鄰近大宅土地已短租為私人花園

不過，由於缺乏打理，現場可見雜草亂生、炮位部份地方遭遮蓋，包括炮架位置；而炮台周遭的路段亦因失修難以前往，沿路荊棘叢生，有一定危險性。當中一個防衛探射燈平台，位處於私人大宅後方，團隊指原本仍可從域多利道俯瞰探射燈，惟其後業主加高圍牆，而前往探射燈位置的一段小路亦消失，若公眾欲前往必須攀爬欄杆，甚為危險。事實上，採訪當日亦見有市民徒手爬過欄杆。根據政府資料，該大宅旁的土地、於探射燈平台上方的土地，現時以短租形式用作私人花園用途。

港大團隊指，一號炮位的完整性較高。（余俊亮攝）

黎偉聰表示，炮台為摩星嶺軍事設施一部分，曾於二戰期間遭炮轟，而其中一個軍火庫曾被日軍用作囚禁英軍戰俘的地方，有一定的歷史價值。此外亦屬少數距離市區較近、保留較完整的炮台，而其建築群相對於舂磡角炮台及香港仔炮台規模更大。

他們認為政府將炮台分拆評級不合適，指相比於「白屋」，二號炮位與「銀禧炮台」其餘部份「血緣關係」更強，應一併予以評級。事實上，二號炮位雖獲芝加哥大學進行保育工程，團隊認為其保育工程有所不足，包括其資訊牌上未有列出屬於「銀禧炮台」的其餘構築物，而炮台前方的樹木亦沒有清理，未能呈現出當時海岸炮台的景況。

▼摩星嶺銀禧炮台建築群▼

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港大團隊倡修葺道路 保育開放予公眾

黎偉聰建議，政府應委派部門管理炮台，包括修葺前往炮台的前軍用通道，修復探射燈、軍火庫等結構，並鞏固附近的斜坡讓市民能得以前往參觀，亦於現場設置二維碼等設施講解歷史。他指，芝加哥大學的租約至2026年，政府應將保育炮台其餘部份納入租約內，以將「白屋」及炮台打造為一個旅遊景點。

他以被列為二級歷史建築的舂磡角炮台為例，該處已被改建為公園，由康文署管理。不過，改建後卻於炮位加設桌椅，並重新鋪磚及粉漆。而附近未被評級的2個探射燈平台亦被拆去上蓋，及加建圍牆。黎偉聰指，對外開放屬好事，但保育時亦應忠於歷史，避免過分人工化。

▼二級歷史建築舂磡角炮台▼