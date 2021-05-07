ArtBasel闊別一年重開　旅發局推藝術月助力王家衛電影融入食物中

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-07 13:24

疫情稍為放緩下，本港的大型娛樂活動逐步重啟，闊別一年的國際大型藝術盛事如「ArtBasel」(巴塞爾藝術展)再度在香港展出。疫情下，主辦單位仍要控制入場人次，除了實體展覽外，部份內容改為線上舉辦。旅發局藉此項目，推出「藝術文化‧就在香港」活動，以線上藝術欣賞、漫步主題路線及感官饗宴三個元去支持這些國際盛事，在各地遊客未能到訪香港前，維持香港國際曝光 ，以及突顯香港作為「亞洲藝術樞紐」地位。

其中一個項目為感官饗宴，有餐廳以《花樣年華》、《重慶森林》等 7 部王家衛電影取材，選出當中的特色入饌，推出優惠套餐。

疫情稍為放緩下，本港的大型娛樂活動逐步重啟，闊別一年的國際大型藝術盛事如「ArtBasel」(巴塞爾藝術展)回歸香港展出，（旅發局圖片）

每年的5月份，不少國際藝術盛事選擇於香港舉行，惟去年疫情嚴峻，絕大部份已經取消，當中去年停辦的Art Basel今年終於重開，並定於5月19日至23日在會展舉行「Art Basel Live: Hong Kong」。當中會結合實體展和網上虛擬導覽等線上下活動，帶領各地觀眾欣賞藝展和參加工作坊等。

今年的Art Basel特別加入綫上元素，首次推出香港網上展廳、現場直播等，將設立「衛星展位」，由Art Basel委託本地專家，為未能派員親身來港的海外藝廊，展示他們的藝術品，並代為向現場觀眾介紹作品。

旅發局亦趁本月推出「藝術文化‧就在香港」節目，其中線上藝術欣賞方面，請來王苑之及彭秀慧主演微電影而展開藝術之旅。（旅發局圖片）

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旅發局亦趁本月推出「藝術文化‧就在香港」節目，其中線上藝術欣賞方面，請來王苑之及彭秀慧主演微電影而展開藝術之旅，帶市民及各地旅客感受香港的文化氣息地方，包括南豐紗廠、西九文化區等 10 個景點。同時推介 6 大主題藝遊路線，當中涵括全港 12 區超過 50 多個藝術熱點，讓市民隨著國際及本地巨星足跡重遊電影及 MV 拍攝地。

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此外，感官饗宴環節則以餐廳融入不同的藝術文化元素，推出主題套餐，電影主題美食優惠方面，位於The Mira的國金軒以《花樣年華》、《重慶森林》等 7 部王家衛電影取材的特色套餐；COBO House 則藉擺放餐廳內由美國藝術家 FRED EVERSLEY 所創作的藝術品 《UNTITLED》作靈感，在「既苦且甜」餐單中創作出全新甜品。有關活動一共有逾 200 個餐飲優惠折扣，由半價至 8 折不等。

另外，旅發局表示，早前大受歡迎的「賞你遊香港」第二輪活動會盡快推出，並會在較後時間公佈詳情。而去年12月，因疫情暫停的首輪「賞你遊」約100個旅行團，亦會在5月陸續恢復出團。配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館延續推廣，因此「大城小區」推廣，今年會選址西九龍。