撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-09 15:50

香港旅遊發展局推出的「賞你住」活動，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，即可參加以享用500元酒店住宿折扣優惠。計劃由今日（9日）早上10時起，市民可直接向參與酒店預訂。然而今早10時起，計劃網頁便無法載入，頁面只顯示「Request cannot be served」。 記者嘗試致電參與計劃的酒店，當中多間酒店包括香港半島酒店亦表示，因有市民直接致電預約，計劃名額已爆滿。另有酒店如K11 ARTUS等表示，截至早上11時20分，尚餘部份名額。 旅發局回應指，「賞你住」活動受到市民熱烈歡迎，活動網站不能進入，現正復修。市民可根據參與酒店名單直接聯絡酒店預訂住宿計劃。

然而今早10時起，計劃網頁便無法載入，頁面只顯示「Request cannot be served」。

▼「賞你住」活動需知▼

點擊教你預訂：旅發局賞你住｜140間酒店周五起供預訂 一文看清點享用500元折扣

為繼續鼓勵消費，帶動本地氣氛，旅發局推出「賞你住」活動，不過活動僅得20,000個名額，先到先得。今早旅發局開放部份酒店供預約，然而記者早上10時起，不論以手機或電腦嘗試預約，亦無法進入網頁，至10時半系統仍未回復正常，仍不能透過網頁預約酒店。

記者於10時半致電其中一間可以旅發局網頁預約的酒店「中環∙石板街酒店」，職員指因不少市民直接致電酒店預約，故名額已爆滿；「香港半島酒店」的情況亦一樣，名額未夠11時已爆滿。記者亦致電「奕居」、「香港四季酒店」、「香港港麗酒店」等查詢情況，該批酒店就指市民須以電郵方式參加，並根據電郵前後次序決定能否參與計劃。

▼「賞你住」活動酒店名單▼

旅發局早前表示，其網頁僅提供部份酒店預約，如要預約其餘參與酒店，則須直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂。然而記者由早上10時多起，致電多間酒店電話線路亦繁忙，無法接通，包括香港文華東方酒店、香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）及香港康得思酒店等。

翻查資料，旅發局在2019年除夕（12月31日）首辦香港「除夕倒數大抽獎」，原定於凌晨過後公布頭獎國泰機票的十名得主、2時公布其他所有得獎結果，惟由於網站系統出現問題，大部分人未能收到抽獎券編號，為公平起見決定延遲至2020年元旦（1月1日）晚上8時再進行抽獎。