許智峯覆核私人檢控被拒　官指許早已構思潛逃　若批訴訟有違良知

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-07 17:25

律政司早前介入及撤銷由前議員許智峯提出的兩宗私人檢控，但許不滿決定，提出司法覆核，律政司認為許棄保潛逃，法庭不應容許他進行司法覆核，以免濫用法庭程序。高等法院今日（7日）頒判辭指，許有計劃地誤導法庭及警方他只是短暫離港，明顯有意潛逃，亦相信他提出司法覆核前，已構想潛逃計劃，認為容他繼續本案訴訟，有違公眾良知，也會損害司法公正，終拒批覆核許可，許亦要付懲罰性訟費。

許智峯提出的兩宗私人檢控案，分別為西灣河警長開槍案，及深水埗的士司機撞人案，兩案均因律政司介入而被撤銷。

律政司代表在早前聆訊時指，許並非是次司法覆核中的持份者，又指他在刑事案件申請保釋時向法庭說謊，獲准離港卻棄保潛逃，法庭不應容許他進行是次司法覆核，以免濫用法庭程序。

許有計劃地誤導法庭

法官李運騰在判辭指，許有計劃地誤導法庭及警方他只是短暫離港，但事實上他打算不面對審訊，他明顯有意潛逃，相信他提出司法覆核前，已構想潛逃計劃。

其行為不尊重司法公正

雖然許的律師表示，許潛逃香港的原因與本案無關，但李官認為，許的行為顯示他不尊重法庭及司法公正，若他仍可繼續本案訴訟，有違公眾良知，也會損害司法公正。再者，即使不批准許進行覆核，也不會令其他持分者受到負面影響，有關持分者仍可向兩名涉案者提民事索償。

案件編號：HCAL2270/2020