大專教師示威舉手勢叫口號　官指會推高現場人士情緒　判囚3月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-07 17:47

大專教師去年5月一次示威活動中，於銅鑼灣高舉「五一」手勢及大叫「五大訴求」及「光復香港」等口號被捕，他早前承認在公眾地方擾亂秩序，案件今(7日)在東區法院判刑，裁判官指案發時有人集結及縱火，被告高叫口號會推高現場人士的情緒，可引致不可收拾的後果，判被告入獄3個月。

被告郭偉文（50歲）承認於去年5月27日，在軒尼詩道作出喧嘩或擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

被告衝出馬路叫口號

案情指，當天有群眾在軒尼詩道聚集，反對國安法及國歌法遊行，該集會未有獲得批准，警方在崇光百貨外設下防線，被告在下午2時許於怡和街出馬路，阻塞交通，並舉起右手五指和左手食指，高叫「五大訴求」和「光復香港」口號，期間有人和應「缺一不可」。警方曾作出勸告但被告拒絕離開，最終被捕。

被告求情時透露，他曾在本地的大專，及內地的大學教批判思考及哲學等課，個人傾向理想主義，他想為社會不公義發聲而犯下本案。

官指本案可見情緒失控十分可怕

羅官判刑時指，被告有50年人生經驗，並曾受過高等教育，一生奉公守法，惟受情緒影響沖昏頭腦，從而犯下本案，可見情緒失控十分可怕。故不能忽略對公眾安全的嚴重性，須判監禁刑罰。

案件編號：ESCC 2481/2020