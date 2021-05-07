法國進口Janier生羊奶芝士疑受沙門氏菌污染　食安中心籲立即停售

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-07 18:26

食物安全中心今日（7日）呼籲市民不要食用一款法國進口、品牌為Janier的生羊奶芝士，因為該食品可能受沙門氏菌污染，呼籲業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

食物安全中心今日（7日）呼籲市民不要食用一款法國進口、品牌為Janier的生羊奶芝士。

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指法國生產商發現該款生羊奶芝士樣本受沙門氏菌污染，涉事生產商已在當地進行回收。據預警系統提供的資料顯示，部分受影響產品曾進口香港。

產品資料如下： 產品名稱：Picodon Aop 品牌：Janier 批次：12260610、13260610、14260610、15260610、16260610 原產地：法國 進口商：Le Quinze Vins Limited

中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。初步調查發現進口商Le Quinze Vins Limited曾進口上述批次產品，部分已經售出。進口商較早前收到該產品出口商通知後，已將受影響產品停售及展開回收，並已銷毀餘下產品。市民可於辦公時間致電進口商熱線2329 8028，查詢上述產品的回收事宜。

發言人又指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。