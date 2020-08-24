英國Eat Natural乾果果仁棒疑受沙門氏菌污染　食安中心籲勿食

食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布，市民應暫停食用一款由英國進口的預先包裝乾果果仁棒Fruit & Nut Bar–Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。 根據英國食物標準局發出通告，因有關產品可能受沙門氏菌污染，產品生產商正回收一批「此日期前最佳」為今年10月31日及11月30日批次產品。食安中心經追查後，發現本港進口商已將部分產品出售，需要將受影響產品停售並回收。

產品名稱：Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds 品牌：Eat Natural 原產地：英國 進口商：Janus Trading Company Limited 包裝重量：每包五十克 此日期前最佳：2020年10月31日及2020年11月30日

食安中心發言人表示，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds產品生產商正回收上述批次的產品，因為有關產品可能受沙門氏菌污染。

部分已經售出

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，進口商曾進口上述產品，部分更已經售出。該進口商較早前，收到產品生產商的通知後，已將受影響產品停售並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2890 7265，查詢上述產品的回收事宜。

食安中心呼籲市民停止食用Fruit & Nut Bar – Brazil & Sultana, with Peanuts and Almonds，因有關產品可能受沙門氏菌污染。（互聯網）

染病可引致死亡

食安中心發言人說：「感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。」呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。