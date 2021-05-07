強制檢測｜筲箕灣蒙特梭利學校、聖方濟各英文小學等16間學校上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 00:25

新冠肺炎疫情持續，食衞局於周五（7日）晚上刊憲，將共20處地方列入強制檢測公吿，包括中環環球商場及皇后像廣場花園等外傭聚集地方，涉及柴灣興華二邨豐興樓確診帶變種病毒的67歲婦人。由於有16間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，同樣被納入強制檢測公吿，包括筲箕灣譽．東地下蒙特梭利國際學校、旺角海富苑天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園等。

受檢人士需要於5月10日（下周一）或之前檢測。已完成疫苗接種人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

5月7日強制檢測處所。

帶變種病毒婦曾到柴灣興華廣場及新翠商場

政府於晚上就強制檢測公告刊憲，因今日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，共4個指明地方被納入強制檢測公告，曾於指明時間身處相關地方超過一小時的人士需要接受強制檢測。

四個地方分別位於柴灣及中環，涉及柴灣興華二邨豐興樓確診帶變種病毒的67歲婦人，她是本地首名本土社區變種病毒患者、#11672菲律賓裔女護士的母親，女護士在4月13日與首宗社區變種病毒個案患者、印度裔男子（#11643）到豐興樓家吃飯，疑因而受傳染。

當中包括柴灣環翠道11號興華廣場及柴灣道233號新翠商場，於4月29日期間曾身處上述地點超過1小時的人士，需要於5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在5月4日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外2個地點分別為中環德輔道中19號環球商場，任何人士曾於5月1日或5月2日期間於環球商場身處超過1小時；或於5月2日身處中環遮打道皇后像廣場花園超過1小時，需要於5月10日或之前強檢，受檢人士若在5月1日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

16校爆上呼吸道感染 限最遲下周一檢測

此外，由於16間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎病毒相似，為謹慎起見，該16間學校亦被納入強制檢測公告。按衞生署規定，有關學校停課五日。

於4月24日至5月7日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，需要於5月10日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月12日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月5日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

聖方濟各英文小學被納入強制檢測。（資料圖片）