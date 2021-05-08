醫學倫理學者︰推疫苗政策須建公眾信任　不應過多限制個人自由

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-08 11:01

政府為鼓勵市民接種疫苗，推出多項措施，包括以接種疫苗為條件，推出與新加坡的「旅遊氣泡」，及食肆可延長堂食時間及放寬每枱人數等。港大醫學倫理與法律研究中心總監何維倫，今早（8日）在港台《香港家書》上表示，政府應盡可能說服所有符合條件的人接種苗，及明確說明原因，並經常重新評估疫苗接種政策，建立公眾信任非常重要，決策過程中的透明度和問責制很重要，同時應尊重人權義務，對個人自由的限制不應過多，以確保為實現公共衛生目標仍然必要且相稱。

何維倫表示，世衛提出六項道德原則和考慮因素，指導何時強制實施新冠疫苗接種，只有為達到重要的公共衛生目標才應實施，包括社會經濟目標，但必須考慮必要性和相稱性原則，「任何強制措施也應與公共衛生目標成比例」。

何維倫指出，「從倫理角度，強迫人們接種疫苗是無道理的。」政府應盡可能說服所有符合條件的人進行疫苗接種，「如果說服無效，並且疫苗接種率低導致無法實現公共衛生目標，那就能夠考慮強制疫苗接種來達到需要公共衛生的目標。」但政府應明確說明原因，回應人們的合理擔憂， 「重要的是要注意，對個人自由的限制不應過多。」他認為應經常重新評估疫苗接種的政策，以確保為實現公共衛生目標仍然必要且相稱。

決策過程透明度及問責制重要

何維倫指出，建立公眾信任非常重要。特別是決策者有責任仔細考慮強制接種疫苗對公眾信心和公眾信任的影響，如政策威脅到公眾信任，則可能會影響疫苗的使用，以及對其他重要公共衛生措施的依從性，故決策過程中的透明度和問責制很重要，同時應尊重人權義務，以使弱勢群體不會受到不公平的歧視。

就香港和新加坡兩地的「旅遊氣泡」，何維倫關注，考慮道德原則，包括有無足的證據證明疫苗足夠安全、時效及有效限制傳播對付，以及變種病毒，以及疫苗供應數量是否充足，如只有富國可以旅行，窮國不能旅行是否公平等，「那麼航空旅行要強制接種疫苗就不可能滿足必要性和相稱性的要求，獲得公眾信任或確保合法性。」

他指出，原則上，世衛目前不支持強迫個人接種新冠疫苗，但是目前「旅行氣泡」只涉及兩個城市。 香港和新加坡都有足夠的疫苗，另外，「旅行氣泡」旨在推動休閒旅行，因此應該無人被迫接種疫苗。「實際上，香港政府鼓勵健康居民儘早接種疫苗，以便在旅行時更好地自我保護以抵抗病毒。」

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