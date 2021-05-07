檢疫放寬｜伯嘉士居民隔離21天全陰性　其餘6幢獲陰性結果可回家

撰文： 鄭秋玲 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-07 16:14

新冠肺炎變種病毒株流入社區，不少住所大廈全幢住戶被送往隔離檢疫。政府今日（7日）公布，參考首批檢疫的伯嘉士大廈居民，將於凌晨滿21日檢疫期，期間所有檢測均呈陰性，針對變種病毒密切接觸者公布最新檢疫安排，未來如有源頭不明的變種病毒個案，會實施封區檢測，住戶之後需在第3、7、12、19日再做強制檢測及自我監測，除非涉及「劏房」及有大廈傳播鏈，同大廈住戶毋須隔離檢疫。現時正檢疫的其他大廈住戶，檢測呈陰性後可回家。另外，政府公布，市民完成接種兩劑疫苗加14天後，如被列為確診個案的密切接觸者，可縮短檢疫期。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（7日）下午公布，如住所大廈有確診個案，毋須整幢住戶全部送往隔離檢疫。聯合科學委員會最新建議，市民完成接往兩劑疫苗加14天後，如被列為確診個案的密切接觸者，可縮短檢疫期。

印裔男列傳播源頭 伯嘉士大廈住戶21日檢疫全陰性

截至5月6日，本地感染變種病毒個案有8宗，當局界定源頭為個案編號#11643印裔男。衞生署衞生防護中心總監林文健表示，首批檢疫的伯嘉士大廈居民，將於凌晨滿21日檢疫期，期間所有檢測均呈陰性，加上考慮過不同因素，如病毒性質、居住環境因素等，制定針對變種病毒接觸者的最新檢疫安排。

對於現時因大廈有感染N501Y變種病毒個案，而正接受隔離檢疫的市民，會安排檢測，如有陰性結果，可以停止檢疫。當居民回到住所後，由進入檢疫期起計，第3、7、12、19日再做強制檢測，餘下時間亦需自我監測。現時會按先後次序，安排他們有序離開檢疫中心，強調「前提是要先做檢測，檢測要是陰性。」

未來同大廈住戶須5次檢測 替代全送隔離檢疫

未來如有源頭不明的變種病毒個案，無論屬初步確診或已列確診，會首先在涉及住所實施封區檢測，同一幢大廈的所有住戶，其後需於封區檢測後的第3、7、12、19日再做強制檢測，住戶的接觸者在21天期間須自我監測。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

屬劏房、大廈內有傳播 仍需21天檢疫

如住劏房會採取最嚴謹措施，必須送往隔離檢疫21天。如一大廈多於一宗個案，不排除大廈內有傳播，大廈住戶會被列為密切接觸者，都需要21天檢疫。林文健表示，是參考了近期數據及整體調查而決定。

密切接觸者如完成接種 檢疫期可減7天

至於不涉變種病毒的本地確診個案密切接觸者，須符合三項先決條件，包括︰證明到已完成兩劑疫苗接種加14天，檢疫第一日的第一次呼吸道樣本PCR檢測陰性，及血清測試顯示抗體陽性，就可以將在檢疫隔離日數由14天縮短至7天，7天期間在家居檢疫及接受電子監測。

如涉變種病毒個案的密切接觸者，須符合三項先決條件，包括︰證明到已完成兩劑疫苗接種加14天，在檢疫中心的第 1、7、12天樣本陰性，及血清測試顯示抗體陽性，撤至檢疫中心的隔離日數可由21天縮短至14天，之後7天進行自我監測，第19天在社區檢測中心強制檢測。

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼