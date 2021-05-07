母親節｜6人枱餐廳預約近爆滿　料生意升近30%：好耐無成家出街食

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-07 14:23

周日（7日）便是一年一度的母親節。在「疫苗氣泡」下，食肆全部員工接種首劑新冠疫苗，可開放6人一枱的「C區」。有已設「C區」的中式餐廳認為，可多於4人一枱對母親節生意有幫助，現時預約率已達80%至90%，相信可比去年母親節增加近30%生意額。 香港餐飲聯業協會會長黃家和就指，去年母親節前政府放寬至最多8人一枱，故訂枱爆滿。他估計因開設「C區」餐廳僅300多間，故今年整體餐飲業生意額將比去年跌約20%；當中以酒店餐廳，如自助餐等的生意最好，料不少預約已爆滿。

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周日便迎來新冠肺炎疫情下的第二個母親節，不少市民仍選擇出外用餐慶祝。尖沙咀龍圖閣海鮮飯店負責人陳強表示，因其餐廳員工已全部接種首劑疫苗，故早前已開設6人一枱的C區；另外樓面一半位置則是維持4人一枱的「B區」。

在母親節預約方面，暫時已達80%至90%，而B區及C區的預約人數則是「一半半」。陳直言生意理想是喜出望外，認為是受惠於開放C區：「一家人帶埋老人家都已經過4個人，加上市民好耐無6人一齊出街食，可以滿足到呢班消費群」。

陳強又指，預計母親節當日生意額可達6至7萬元，比去年增加20%至30%。由於C區營業時間可至凌晨12時，他認為對食肆是更有彈性，希望母親節當晚可「做到幾轉生意」。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和就指，估計現時全港18,000間食肆中，只得300多間有開設C區，而可放寬至8人一枱的「D區」則沒有餐廳做到，因此料今年母親節整體餐飲業生意會比去年跌20%。他又指，不少市民已習慣最多4人一枱，加上有食肆反映四種營業模式較複雜，因此認為即使「疫苗氣泡」下食肆更有彈性，惟對母親節市道幫助不大。

另外，不少市民或選擇送贈花束向母親表達心意，香港鮮花零售業協會主席謝黃小燕就預料，母親節生意會比平日高30%至40%；惟她認為，疫情下經濟不佳，市民即使購買花束「都會揀銀碼細啲」，故生意與去年母親節相比則差不多。而今年仍以康乃馨最受歡迎，其次則是玫瑰花。

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