母親節好去處｜和媽媽逛少女風限定展　再送康乃馨寵愛媽媽

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-09 11:00

今個周末就是母親節，大家安排好當日節目未？其實母親節假期有不少不用預約的好去處，最適合一家人一起去！

新城市廣場 花幻氣泡池畔派對限定展

沙田新城市廣場由即日起至5月31日期間設有Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store 「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」，除了有6大花花繽紛打卡池畔實體裝置，母親節的周末更加會有矜貴專屬刻名玻璃瓶、即調特飲、 親子文青摺花工作坊3個專屬活動，媽媽們必玩！

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香港杜莎夫人蠟像館 雙親節限定優惠

香港杜莎夫人蠟像館為慶祝母親節及父親節，推出4 折的「二人限定套票」，由 2021 年 5 月 1 日至 6 月 30 日，香港杜莎夫人蠟像館官方網站即可以 四折港幣 299 元購買價值港幣 800 元的「二人限定套票」，套票包括兩張成人門票及兩張「VIP 數碼照通行証」，更可免費獲贈神秘小禮物乙份。

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利園區 「Pamper Mum 尊寵媽媽」

利園區趁著母親節呈獻「Pamper Mum 尊寵媽媽」活動，凡於利園二期及三期商店或利園區食肆 消費滿指定金額，即可換領電子小豬印章，於 5 月 8 日至 9 日母親節週末更可憑指定數量的電子小豬印章換領康乃馨， 3 歲至 8 歲的小朋友更加可以參加深受歡迎的 Tesla Junior Driving 體驗，完成體驗後，參加者將可獲頒發兒童電動車駕駛課程證書及小禮物作留念。