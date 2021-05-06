變種病毒｜播疫起點伯嘉士大廈檢疫期有居民進出　住客︰乜都唔知

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-06 22:36

4月中，一名杜拜抵港的印度裔男子（個案11643）及其同居佐敦伯嘉士大廈的女護士（個案11672）先後確診，全幢居民須被送往檢疫中心21天，至今已有共6名相關確診者，並牽連全港37萬名外傭等進行強制檢測。 佐敦伯嘉士大廈内的居民現時仍需留在檢疫中心隔離下，但有街坊向《香港01》記者表示，確診患者單位位於大廈高層。 翻查衛生署衛生防護中心紀錄，印裔男子與其菲籍同居女友確診康復後已出院。記者近日到該大廈視察，發現儘管住客的檢疫期未滿，但已有住客進出大廈。其中一男一女分別稱自己為業主及租客，但沒有到檢疫中心，他們均沒有透露原因，但記者向其大廈女租客查詢檢疫問題時，她語帶不耐煩的説「唔知喎！」 另外，大廈看更早悉有居民出入，但他說主要看管、巡視，但直言不會到訪高層的有關單位，亦沒有查問居民、了解他們的實際狀況。

首名確診變種病毒的印度裔男子居於佐敦伯嘉士大廈，大廈住戶仍於檢疫期內，不過現已有不少人士進出。（梁煥敏攝）

伯嘉士大廈内的居民現時仍在檢疫期內，須留在檢疫中心進行隔離。但記者發現，雖然檢疫期未過，大廈現時已有不少人士進出，部分為低層位置的公司職員，亦有人表示自己為租客、業主。其中有在內工作的女職員稱自己為公司「替工」，又説大廈已進行消毒，不擔心有所危險。

然而，大廈內有人表示，染有變種病毒的菲裔診所護士，居住於大廈的高層單位，記者於同一日，發現大廈有提著大包小包的女士來回進出，她承認是大廈居民，記者問她為何不用到檢疫中心隔離，她不耐煩的説，「唔知喎！我啱啱返嚟！」記者再次追問時，她則改稱，「我啱啱租住。」但不知是否檢疫期後才到上址入住，只趕急提著一袋袋物品乘搭港鐵離開。此外，亦有另一個單位有女住客表示自己是新入伙，二人均沒有解釋為何沒有到檢疫中心隔離。

另外，一名自稱為大廈業主的男士進出大廈，見記者於現場時顯得勞氣，他説，「有事嘅係印度人，唔關我哋事。」問到他為何不用到檢疫中心進行隔離時，他沒有正面回答，只不停鬧著要記者離開現場。另外，保安員表示自己為大廈保安替工，日前的確見有人進出大廈，他表示自己亦會小心提防，盡量與居民保持距離及盡量減少觸碰大廈共用環境四周地方。問到他有關人士是否居住於高層某單位，他輕輕回答「嗰個單位嗰層我唔去。」

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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