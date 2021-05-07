變種病毒｜全座檢疫惹投訴　專家倡全家完成接種疫苗可家居檢疫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-07 14:25

消息指，政府將會公布完成接種疫苗人士可縮短檢疫期，料將在今天（7日）下午的記者會公布詳情。不少市民關注，與變種病毒患者居於同一座大廈的人能否受惠，縮短檢疫期或改為家居檢疫。 有專家指出，若單單減少個別接種了疫苗人士之檢疫日數並不科學，因為疫苗不能令到病毒的潛伏期縮短，但若有人全家打完成接種，該家庭風險較細，家庭內的傳播也會減少，這類人士應該可以改為在家檢疫。至於患者的密切接觸者、高風險地區來港人士，都不應縮短檢疫期。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

現時香港有三類人士需接受檢疫，患者的密切接觸者需檢疫14天；海外返港人士需檢疫21天；與變種病毒患者居於同一座大廈的人也需檢疫21天。據了解，政府將會公布，已完成接種疫苗（打了兩針，再過14天）的人士可獲縮短檢疫期。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，當初設檢疫期是因為病毒有潛伏期，現時並無科學證據證明疫苗可以令到病毒的潛伏期縮短，直言無理由去任意更改檢疫日數，「無人想檢疫，但係個病毒好難應付，如果縮短檢疫期，係將社區曝露喺不必要、本身可以避免嘅風險之中，有人可以負責？」他坦言，現時香港希望「清零」，即使走漏一宗個案都可能會引起爆發，今次有變種病毒個案走入社區，也令到數以千計的人需檢疫，對民生、經濟、人命的影響都很大，因此不應推出任何措施去引發風險。

梁子超認為，當初設檢疫期是因為病毒有潛伏期，現時並無科學證據證明疫苗可以令到病毒的潛伏期縮短，直言無理由去任意更改檢疫日數。（資料圖片）

梁子超認為，患者的密切接觸者、高風險地區來港人士，即使已經完成接種疫苗，都不應縮短檢疫期，若有海外地區的風險與本港相若，就可透過「旅遊氣泡」去豁免檢疫。至於與變種病毒患者居於同一座大廈的居民，他認為如非同層、同座向的人士，有條件改為家居檢疫，不過前提是該住戶所有成員已經完成接種疫苗，他解釋做法是因為該家庭風險較細，家庭內的傳播也會減少，只要加密檢測，便可保障到社區。若有成員不宜打針，他坦言這措施或不能應用於這些家庭上。

林緯遜則稱，雖然疫苗不能令到病毒的潛伏期縮短，但接種了疫苗的人比起無接種的人，其整體染疫的風險較低，因此縮短檢疫期亦是有理據。（資料圖片／黃舒慧攝）

感染及傳染病科專科醫生林緯遜則稱，雖然疫苗不能令到病毒的潛伏期縮短，但接種了疫苗的人比起無接種的人，其整體染疫的風險較低，因此縮短檢疫期亦是有理據。不過，他也認同患者的密切接觸者、高風險地區來港人士，都不應縮短檢疫期。

至於與變種病毒患者居於同一座大廈的居民，他稱同層居民會共用升降機、垃圾房，接觸較多，而同座向居民亦有垂直傳播的風險，除了這兩類人士外，其他居民都應該可以放寬檢疫期，他建議完成接種疫苗的人士之檢疫期改為14天。