新冠肺炎｜關閉逾一年　高鐵西九龍站月中重開10日辦理退票

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-07 19:04

新冠疫情於去年初爆發，本港首宗確診個案乘坐高鐵抵港，高鐵西九龍站自去年1月23日起停售來武漢的高鐵車票，並由去年1月30日起停駛關站至今，仍然通車無期。 相隔逾一年，港鐵最新公布，將會於月中重開西九龍站10日，為仍未辦理去年車票退票手續的顧客安排退款。車站開放期間，只限辦理退票人士入站。

港府於去年1月30日凌晨起關閉高鐵西九龍站、紅磡直通車。（資料圖片/勞顯亮攝）

港鐵表示，於去年暫停高鐵服務後，已於網上、電話等途徑為2.7萬張車票退款，而今次將會在特別安排下，會為在香港購票渠道，即網站、購票熱線、指定代理或西九龍站購買，而未曾使用的高鐵車票辦理退款。

高鐵西九龍站會在封站一年多後，在5月15日至5月24日早上9時至晚上9時特別開放，顧客需要提供車票或購票證明，親身到西九龍站辦理退款手續，並須出示用於購票的身分證明文件。若無法於上述時間辦理退票，港鐵指，就要待高鐵服務重啟後90日內，到西九龍站辦理。

重開期間只限辦理退票人士入站

港鐵提醒，只有辦理車票退款的顧客才可以進入西九龍站，顧客必須使用車站A出入口，即連接柯士甸站的出入口，出示購票憑證才可進入車站，職員亦會為進站顧客量度體溫，顧客亦要全程佩戴口罩。