陳茂波：失業貸款申請過萬　展望未來經濟增長不宜太樂觀

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-08 11:41

政府統計處日前公布，估計本港本年首季本地生產總值（GDP）按年實質增長7.8%，扭轉連續六個季度經濟收縮趨勢。不過，財政司司長陳茂波今天（8日）在電台節目表示，今次的增長並不均衡，餐飲業、零售業仍是受壓，而且由於去年同期基數低，實際上今年首季GDP仍未回復至2019年水平，展望未來亦不宜太樂觀。 另外，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」至今已經到過萬宗申請，主要申請者來自餐飲、零售、運輸、旅遊這些行業。

陳茂波（中）出席商台節目《政經星期六》。 (商台提供)

《財政預算案》推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，供失業人士申請貸款，計劃於4月底已開始接受申請，陳茂波在商台節目《政經星期六》稱，至今收到過萬宗申請，但由於不少申請者無交齊資料，包括證明自己失業前的情況，銀行現時仍在處理補交資料的程序當中。而申請者本身多來自餐飲、零售、運輸、旅遊這些行業，他認為是近來受壓最多的行業。

陳茂波表示，首季GDP增長7.8%是受惠於貨物出口、轉口，因相關的貿易大幅增長超過30%，雖然GDP增長看似很高，但只是因為去年同期的基數低，實際上仍未重回2019年的水平。他又指，今次的增長並不平均，餐飲業、零售業仍然受壓，失業率高企。

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展望未來的經濟，他認為不宜太樂觀，財政預算案估計今年的經濟增長是3.5%至5.5%，他相信最後會比較接近高點，但目前仍不宜調整經濟增長預期，應觀察多一、兩個月，視乎疫情是否受控，及能否與內地通關而定。他又稱，如果香港疫情受控，而西方、亞洲的經濟得以恢復，對本港經濟都有保障，料明年底GDP增長可以恢復至2019年的水平，甚至更高。

陳茂波呼籲市民盡快接種新冠疫苗，相信若接種率高，會較有把握恢復到經濟，失業率也有望改善。他希望在縮短完成接種疫苗的人士檢疫期後，商務往還可以更舒服。被問到何時可與內地通關，他稱本地個案需盡量清零，尤其是無源頭不明個案。

陳茂波指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」至今已經到過萬宗申請。（資料圖片／廖雁雄攝）

他補充，通脹掛鈎債券iBond將在本月推出，利率不會「差過上次」，又形容上次推出時有兩厘已屬「好吸引」，今次發行希望更多人受惠，又認為引發通脹的壓力不大。而跨境理財通和債券通亦會很快推出。