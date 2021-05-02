失業貸款計劃3日收7000宗申請　陳茂波：經歷最長衰退期

社會新聞
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新冠肺炎疫情下，香港經濟受挫。財政司司長陳茂波今日（2日）於網誌表示，香港經歷了連續六個季度經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，部分行業受疫情及社交距離措施影響，至今仍然深受壓力，形容經濟復蘇步伐出現不平衡的情況，部份行業的失業率仍高企。他又透露，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」接受申請後的首三天，已收到約7,000宗貸款申請。

陳茂波又稱，儲值支付工具營辦商正協助更多商戶安裝設備，政府亦正資助持牌小販安裝電子支付工具，相信消費券在暑假啟動時，可為市面帶來正面的氣氛。另外，iBond將在本月稍後時間推出。

陳茂波以「繼續努力」為題發表網誌，表示香港經歷了連續六個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，隨著出口及投資等漸趨改善，今年首季經濟表現會有可觀增長，但受疫情及社交距離措施影響，部份行業仍然深受壓力，經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況，部份行業的失業率仍高企。

《財政預算案》推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，供失業人士申請貸款。陳茂波透露，計劃上周中已開始接受申請，首三天已收到約7,000宗貸款申請，多家參與銀行均指收到不少查詢，當中初步獲批核個案的申請者，來自物流運輸、零售及飲食業等行業。他又稱，通脹掛鈎債券iBond將在本月稍後時間推出。

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持牌小販可受惠電子消費券

至於電子消費券計劃，陳茂波表示，四家儲值支付工具營辦商正協助更多商戶安裝設備；防疫抗疫基金亦正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象擴大至持牌小販，成功申請者可獲一筆過5,000元資助，申請期至六月底。他表示，計劃有利於電子支付在中小型商戶中應用，也令市民在付費時有更多選擇。他相信，消費券在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，可為市面帶來正面的氣氛。

陳茂波表示，推動經濟全面復蘇，最重要的始終是盡快穩住疫情，只有成功抗疫，才能恢復市民如常生活，並恢復跟內地以至國際間的自由往返。他呼籲市民參與疫苗接種計劃，形容是社會回復正常的關鍵要素。

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