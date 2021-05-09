教協調查：四成教師有意離開教育界　近兩成人計劃辭職或提早退休

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-09 12:29

教協早前進行問卷調查，了解教育界未來人手的變動情況。調查結果發現，有四成受訪教師有意離開本港教育界，當中有近兩成人有計劃辭職或提早退休。而在年資21至30歲的受訪者，有意離開本港教育界的比例高達47.7%。被問及選擇離開的主因，有七成人指因「政治壓力日增」。另外，部份傾向留低的受訪教師，則表示政局形勢差，更要堅守崗位，教導學生什麼是真相。

教協的調查指出，有四成教師有意離開本港教育界。（資料圖片/梁鵬威攝）

教協在4月29日至5月5日，以網上問卷形式訪問中學、小學、幼稚園及特殊學校的教師及校長，共收回1,178份回覆。

兩成人有計劃離開本港教育界

調查指出，有四成教師有意離開本港教育界，當中有近兩成教師有計劃辭職或提早退休。結果亦發現，另有兩成人表示「傾向離開，但未有具體計劃」。被問及受訪者預計何時會離開教育界，有一成人表示已經或將會於本學年期間或結束時離開。

教協表示，在474名受訪者中，有七成人（337人）指「政治壓力日增」是離開主因。（資料圖片）

逾4成主任級教師有計劃離開

教協分析有意離開本港教育界的受訪者的職級比例，發現小學主任及中學主任的比例高達48.1%（25人）及51.2%（43人）。另外，年資為21至30年的受訪者，有意離開教育界的比例亦高達47.7%。教協表示，教育界將來有可能出現中層人手斷層狀況。

數據亦透露，在校長或副校長的職級中，小學及中學合共有15人有計劃或傾向離開。

教協表示，當問及他們選擇離開的主因時，在474名受訪者當中，有七成人（337人）指「政治壓力日增」是離開主因，另有逾五成及三成人指「不滿本港的社會狀態」及「不滿本港的教育政策」。

教協續指，部份傾向離開本港教育界的受訪者中，提到離開原因包括「香港教育質素直線向下」、「非教育專業的人擔任局長…行政混亂，不尊重前線工作者」、「政治凌駕專業氣氛」、對教育界政治批鬥及要求在課室裝置攝錄機。傾向留低的受訪教師，則表示政局形勢差，更要留守本位，教導幼少行正途、有責任堅守崗位，讓學生明白什麼是真相。

調查亦指出，高達八成受訪者對社會及政治環境不滿，另有78%對教育及政策不滿。

擔心青黃不接

教協會長馮偉華擔心，若教育界持續流失，富經驗的教師離開教育果，會造成青黃不接，不利教育及學生。他要求政府及個別建制派議員停止施加政治壓力，讓教育界可以不受政治因素影響，為學生提供適合他們的教育。

教協副會長葉建源亦指，穩定的教學團隊對保持教學質素和傳承經驗極為重要，強調政府須耹聽教師意見，改善施政及教育政策。