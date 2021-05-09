母親節｜酒樓C區6人枱訂滿　4人枱逾八成滿　負責人指旺場未旺財

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-09 15:43

疫情持續下，一家大小外出渡過不一樣的母親節。有酒樓負責人表示，今晚晚市已幾近爆滿，惟受入座人數所限，以及未有加價的情況下，估計生意額較疫情前少一半。他又指，現時實際操作下，只能提供6人一枱，流失不少大枱生意。 有食客則表示，專程與家人到酒樓飲茶，三代同堂分坐兩枱慶祝母親節，惟今晚則會選擇留在家中，享用酒樓外賣，「以前都會出去食，但依家出面都無得坐咁多人，同好難訂枱。」

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5月9日是新冠肺炎疫情下第二個母親節，有市民到荃灣彩龍金閣酒家飲茶。（鄭子峰攝）

酒樓：疫情前一晚80大枱坐滿

午市時段，位於荃灣的彩龍金閣酒家幾乎全場爆滿。酒樓內分設B區及C區，前者4人一枱，後者則6人一枱，但入座者全部須掃瞄安心出行程式。

酒樓負責人兼香港餐務管理協會主席梁振華表示，C區今日共設20枱，晚市已全部爆滿，B區亦已陸續有人訂枱，滿座率約8成，但他預料，今年母親節生意額較往年下跌一半，亦流失大枱生意，「以往一晚擺到80張大枱，（各枱）可以坐滿12人，但依家有人數限制，又要相隔1.5米距離，同埋如果多人，依家要分枱，都唔嚟啦。」

他不諱言，受港府限坐令所限，對生意有百分百影響，「地方就係得咁大，可以做到幾多生意？」

梁振華指，受政府入座率限制，今年母親節生意額較往年下跌一半。（鄭子峰攝）

梁振華表示，期望港府可進一步放寬食肆入座限制，助業界挽救生意。(鄭子峰攝)

指難以執行放D區8人一枱安排

梁振華又指，今年母親節套餐並無加價，「加價都唔夠膽，同上年同價」，6人餐約1,600元、4人套餐則介乎1,000至1,200元。他又認為，「疫苗氣泡」下，雖然容許餐廳開放D區、即8人一枱，但前提是所有食客需最少接種第一劑疫苗，並使用安心出行，但對於食肆而言，則難以執行，因現時本港接種率仍然偏低，「我哋業界有98%都做唔到……但都無辦法，(生意受影響)都只能硬食。」



他期望港府可進一步放寬食肆入座限制，倘所有員工已接種，則容許每桌人數增至8人，「咁起碼畀我哋做返7、8成生意。」

曾先生與家人三代同堂、分兩枱到場飲茶，兒子及女兒興奮地向媽媽送上母親節祝福。（鄭子峰攝）

要分枱坐 市民寧願回家吃外賣

曾先生與家人三代同堂、分兩枱到場飲茶，他指，家人今日提早到場取位，至於今晚則已預訂酒樓外賣，一家人打算於於家中聚餐，「以往都係出去食，但今年好難訂枱，同坐唔到咁多人。」



12歲的梁小朋友今日則與父母及母親友人專程慶祝母親節，亦有準備蛋糕，「同我媽媽之前生日，所以都補祝埋」，父親梁先生則指，今晚則會與一家人留家慶祝，「主要係疫情考慮，同坐唔到咁多人。」

12歲的梁小朋友今日則與父母及母親友人專程慶祝母親節，亦有準備蛋糕，補祝媽媽生日。（鄭子峰攝）

張先生今日與媽媽陳女士及其友人到場飲茶，張先生指，疫情下，已減少外出用膳，適逢母親節，遂即興到場，順道慶祝，他直言，現時進入餐廳用餐限制較多，包括填寫資料或掃碼，「比起以前麻煩咗。」媽媽陳女士則指，兒子多陪伴已是母親節最佳禮物。