母親節｜龍鳳胎母親身兼建築署工程師　下班變「老師」教功課

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-09 13:17

今天是一年一度的母親節，發展局局長黃偉綸今日（9日）亦發表網誌，介紹建築署內的工程師母親，她除了是高級屋宇裝備工程師，更是一對龍鳳胎的母親，在疫情下，當子女遇到功課難題，她下班後更要化身「老師」，笑言猶如「打兩份工」。 黃偉綸指，發展局工務部門不少同事都付出了時間和精神，同時亦要扛起照顧家庭的責任，故希望藉着母親節表達謝意和關懷。

建築署高級屋宇裝備工程師劉佩玲，主要的工作是把創新科技和新的建築技術引進工程項目，同時亦是一對龍鳳胎的母親。（發展局圖片）

黃偉綸表示，在建築署擔任高級屋宇裝備工程師的劉佩玲，曾參與興建西九龍政府合署、檢疫營舍的設計和施工。不過，劉佩玲除了是一名工程師，亦是一對龍鳳胎的母親。

劉佩玲坦言，在懷孕初期知道是龍鳳胎時既驚又喜，其後子女更較預產期早了六星期出生，現時子女已步入初中階段。

劉佩玲有一對龍鳳胎。姐姐喜歡大自然和動物，弟弟喜歡機械的事物。（發展局網站）

下班教功課如「打兩份工」

劉佩玲指，在疫情下，子女要在家中上網學習，當他們遇到功課難題時，她下班後亦要化身「老師」，笑稱就像「打兩份工」。而以往每逢假期，她都選擇與家人到外地旅遊，但現因應疫情不能外遊，所以會多到郊外踏單車、遠足等。

她又說，兩姐弟性格截然不同，希望他們能健康成長，迎難而上，做正直的人及回饋社會。