變種病毒｜東涌居民因疫情緩和外出慶母親節　有母親嘆未敢飯聚

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-09 15:27

變種病毒流入本港社區，傳播鏈漸趨明朗，東涌居民上周仍陷於驚恐，在烈日下排長龍檢測，今日（9日）母親節檢測人龍不再，有東涌居民表示因感染群組未見大規模擴散，故稍放心，終敢外出郊遊，與子女度佳節。 有孝順仔應母親要求，充當「扶手棍」結伴到寶蓮寺吃齋，媽媽指今年無法多家庭聚餐較可惜。

已找到病源 母女臨時決定坐纜車

母親節的東涌未見人頭，東薈城較冷清，餐廳外未見有排長龍的景況，前往乘坐纜車的市民亦較疏落。東涌居民宋太與女兒臨時購票起行，希望過一個簡單母親節，笑言「她陪我，我陪她囉。」她說「已檢測，也打了兩針疫苗」，加上已找到病毒源頭，故外出也較安心。

她亦不禁批評變種病毒首兩確診者多次「擠牙膏式」公布行蹤，做法不妥當，早前甚至害怕得不敢外出。至於今晚安排，她說：「疫情還沒有穩定，要再考慮（外出吃飯），可能買外賣，休息一天。」

今日是母親節，東涌不少一家大小外出慶祝。（張浩維攝）

盼下一個母親節可去更多地方遊玩

剛剛去完大嶼山露營的陳氏一家，特意從港島到東涌預祝母親節，陳太認為做足防禦措施即可，亦盡量與其他人保持距離。陳氏夫婦早已接種復必泰疫苗，但認為檢疫期縮短並非誘因，主要為了健康。近日多個住宅大廈居民被送入檢疫中心，陳太說難以擔心太多，希望盡快恢復正常生活，下一個母親節可以去更多地方遊玩。家中外傭被政府要求強檢，陳先生也指早已為其預約社區檢測中心，平日提醒她盡量小心。

另一位陳先生今日亦趁母親節帶兩老到寶蓮寺吃齋菜，陳老太也擔心人太多，奈何無法訂檯，只能一碰運氣，最重要有家人相伴。她說，平日甚少外出，外出時最緊要是兒子當其「扶手棍」。在疫情下的母親節，他們沒有打算外出吃母親節大餐，陳老太繼續任「大廚」，嘆言以往煮兩圍檯的份量，今日因防疫措施收緊，無法多家庭聚餐，只能待疫情過後再聚。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼