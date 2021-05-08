變種病毒｜林鄭感謝強制隔離市民配合　放寬營業助市民度母親節

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-08 23:16

明天（9日）母親節，行政長官林鄭月娥在社交媒體發文，指隨着酒樓和餐廳可擴大營業，只要市民緊守防疫措施，便能歡度母親節。

特首林鄭月娥在社交媒體上祝市民母親節快樂。（林鄭月娥Facebook圖片）

林鄭月娥在文中提及近日有2,200多名住客住戶被送往強制隔離的事，指香港在4月中首次出現變種病毒株，因此不敢輕視，採取了抗疫以來最嚴厲的強制檢疫措施，七座發現有變種病毒株確診個案的大廈共約2,200名住客，被安排往政府檢疫中心，接受21天的檢疫。

林鄭強調，由於無法估計病毒傳播有多廣，擔心一旦有多位居民被感染，社區爆發會一發不可收拾，市民恢復常態生活的盼望亦會落空，因此實行有關做法。

她指，在衞生防護中心和其他單位的努力，特别是追踪確診者的接觸者和多層的强制檢測，當局有足夠信心調整檢疫措施，並已安排檢疫中心内非確診個案的緊密接觸者可回家自行監察並繼續接受病毒檢測，林鄭表示感謝每一位的理解和配合。

林鄭又提及明日母親節，指隨着酒樓、餐廳可擴大營業，本地旅行團可復辦，相信群眾只要緊守防疫措施，便能享受安全温馨的母親節。